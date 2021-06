Mais de 60% dos residentes de Macau pretendem receber a vacina contra a Covid-19

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Um inquérito promovido pela Universidade de Macau mostra que é possível chegarmos à tão esperada imunidade de grupo nos próximos tempos. Ainda assim, 35% dos entrevistados estão preocupados com a ocorrência de reacções adversas graves após a vacinação.

Uma equipa de investigação do Instituto de Ciências Médicas Chinesas da Universidade de Macau (UM) conduziu recentemente uma sondagem sobre a intenção dos residentes de Macau de receberem a vacina contra a Covid-19. De acordo com o inquérito, 62,3% dos entrevistados têm a intenção de receber a vacina, revelou ontem a UM em comunicado de imprensa.

Os resultados mostram que oito em cada dez entrevistados dizem que o programa de vacinação actual é conveniente. Sete em cada dez entrevistados acreditam que a vacinação ajudará a prevenir a transmissão da doença na comunidade e consideram a vacinação como um acto de responsabilidade social, pode ainda ler-se na mesma nota de imprensa.

De acordo com o estudo, 37,7% dos entrevistados estão negacionistas em relação à vacinação. Entre aqueles que não têm planos para sair de Macau, 49,5% estão hesitantes quanto à vacinação. Cerca de 35% dos entrevistados estão preocupados com a ocorrência de reacções adversas graves após a vacinação.

A sondagem mostra que aumentar a conveniência da vacinação, promover a responsabilidade social e ter incentivos apropriados em vigor por parte do Governo de Macau são factores positivos que influenciam a intenção para receber a vacina, enquanto que as preocupações sobre reacções adversas graves após a vacinação e a dependência de recursos online para obter informações sobre a vacina são os factores negativos.

Em jeito de conclusão, a equipa de académicos redigiu quatro recomendações. Primeiro, será bom “optimizar a conveniência da vacinação aumentando a capacidade, acessibilidade e mobilidade dos locais de vacinação”. Paralelamente e em segundo lugar, os investigadores acham que se deve “promover parcerias com organizações para disseminar informações sobre vacinação ao público por meio de múltiplos canais”. Em terceiro, um dos caminhos a seguir será o de “envolver profissionais de saúde para fornecer informações científicas sobre a vacinação ao público de modo a dissipar dúvidas e rumores”. Por último, os professores da UM acreditam que se deve “encorajar o público a identificar objectivamente os riscos e benefícios de se vacinar, a fim de tomar medidas preventivas em tempo hábil e assumir a responsabilidade social”.

Benefícios da vacinação superam em muito os riscos

O estudo sugere ainda que a prática médica tem demonstrado que a vacinação contra a Covid-19 pode fornecer protecção eficaz para todos os indivíduos, bem como para as populações em geral, criando imunidades de grupo. Estudos internacionais também já demonstraram que a vacinação pode reduzir o risco de infecção, a gravidade dos sintomas e o risco de morte ao ser-se infectado com SARS-CoV-2. Ao mesmo tempo, diversos estudos clínicos e um grande número de indivíduos vacinados demonstraram que os benefícios da vacinação para protecção pessoal superam em muito os riscos, visto que a maioria das reacções adversas comuns são leves, temporárias e reversíveis.

Em termos de análise de risco de infecção, embora a situação geral em Macau seja estável e as medidas preventivas tenham sido eficazes, existe ainda o risco de casos importados, considera a mesma investigação. Em particular, a recente ocorrência de casos localizados em regiões vizinhas, como Cantão ou Shenzhen, “colocou à prova as medidas preventivas de Macau”.

Com o apoio de Pequim, Macau recebeu (ou ainda vai receber) um total de mais de 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Sinopharm, “que são suficientes para vacinar totalmente pelo menos 300 mil pessoas”. Além disso, as vacinas de mRNA da alemã BioNTech também estão disponíveis no programa de vacinação da RAEM. Os investigadores referem ainda que “com um fornecimento adequado de vacinas contra a Covid-19 em Macau, é necessário acelerar a vacinação de forma a obter imunidade colectiva e parar a pandemia”.

A equipa de investigadores neste estudo foi composta por Carolina Ung, Yuanjia Hu, Hao Hu e Ying Bian, todos docentes do Instituto de Ciências Médicas Chinesas. A sondagem foi realizada em Maio na forma de questionário online e foram recebidos 552 questionários válidos.

G.L.P.