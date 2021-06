‘Macau no Cinema’ recorda “Shanghai Surprise” na Fundação Rui Cunha

“Shanghai Surprise” foi um filme de Hollywood de 1986, rodado em Macau, protagonizado por Madonna e Sean Penn, dois dos artistas norte americanos mais badalados da altura. Sob a égide ‘Macau no Cinema’, a Fundação Rui Cunha irá recordar o filme hoje, às 18h30, numa sessão com entrada livre.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Fundação Rui Cunha vai apresentar hoje, às 18h30, o filme “Shanghai Surprise”, o quarto de uma série de nove filmes sob a égide ‘Macau no Cinema’. O filme, de 1986, é realizado por Jim Goddard e produzido pelo ex-Beatle George Harrison, com um elenco de peso, com Sean Penn e Madonna nos papéis principais.

A história fala de um romance entre Glendon Wasey, um caçador de fortunas que procura um trajecto rápido para fora da China, e Gloria Tatlock, uma enfermeira missionária que procura os poderes do ópio para curar os seus doentes. O destino acaba por levar o par a uma “agitada, exótica e muito romântica busca por drogas roubadas, o ópio”. O problema é que o ópio é desejado por todos os contrabandistas e assassinos de Xangai.

A história que se passa em Xangai nos anos 30, nos tempos da ocupação japonesa, teve Macau como palco para as gravações exteriores e também para as peripécias de duas das estrelas de Hollywood mais cobiçadas da altura, que por sinal eram recém-casados e com personalidades bastante extravagantes para a época.

Filipa Guadalupe, coordenadora do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito da Fundação Rui Cunha, irá fazer uma curta apresentação ao filme, antes da sessão. “A escolha do filme não teve a ver propriamente com a qualidade da obra, nem com a riqueza do argumento”, começou por explicar. “Teve tudo a ver com o facto das cenas exteriores do filme, terem sido gravadas em Macau, e como o título da nossa série chama-se precisamente isso, ‘Macau no Cinema’, o objectivo aqui foi mais que procurar grandes filmes, ou filmes muito nomeados, e sim arranjar filmes que tenham sido gravados em Macau e que mostrem olhares diferentes sobre a própria cidade”, prosseguiu.

A coordenadora refere-se à perspectiva dos realizadores internacionais, de diferentes nacionalidades e a forma de como eles olhavam para a cidade de Macau, ou então a forma como aproveitaram a cidade, neste caso no filme. “Foi um aproveitamento de Macau, em que se recriou Xangai, porque o enredo desta história supostamente passa-se em Xangai, em 1938, numa altura que estava ocupada pelas tropas japonesas. O filme foi gravado em 1986, que era uma época onde não era possível fazer este tipo de filmagens na China continental, e então a equipa do filme entendeu que Macau seria uma escolha acertada para recriar o cenário ideal e mais parecido, mais semelhante, neste caso à cidade de Xangai”, referiu. “E é um bocadinho por aí que a escolha foi feita, porque, como sabemos, o filme não foi muito aclamado, aliás, até teve bastantes críticas na altura, portanto não é um filme altamente recomendável no sentido de riqueza de argumento”, prosseguiu.

Filipa Guadalupe reitera que, apesar de o filme ter duas grandes estrelas de cinema da altura, a parte dos bastidores é certamente a mais interessante para o público local. “É interessante ver, para nós que vivemos cá, como era Macau na altura, como é que foi Macau em 1986, quando era muito mais pequenino em tamanho, ou como foi recebida essa equipa tão grande e com tantas estrelas tão importantes a nível mundial e a estadia deles aqui. Há também essa vertente que nós procuramos desenvolver em todos os filmes que mostramos aqui”, aponta.

“A ideia mesmo é mostrar olhares diferentes sobre a cidade e escolhemos filmes que reproduzem bastante aquilo que é Macau, designadamente vamos ter um ou dois filmes que giram a volta do jogo, e, claro, haverão outros que geram surpresa, como este de hoje, por exemplo”, conclui

O filme será falado na língua original, com legendas em inglês. A entrada é livre, porém sujeita a limitação de lugares. Não é aconselhável a menores de 18 anos, e interdito a menores de 13 anos.