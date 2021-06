Lei que regula associações já não satisfaz necessidades da sociedade, assume Sónia Chan

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Executivo admite que a lei que regula o direito de associação já não está condizente com a situação actual da sociedade de Macau e, por isso, assume que “é necessário rever, actualizar e aperfeiçoar” o diploma em causa. A informação foi dada por Sónia Chan, coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou.

Sónia Chan, coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, é da opinião que a lei que regula o direito de associação em Macau já está desactualizada e, por isso, há que rever o diploma. A antiga secretária para a Administração e Justiça deu a informação em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, que pedia novamente que as associações subsidiadas fossem obrigadas a publicar as suas contas, como está disposto na lei em vigor.

O artigo 19.º da lei que regula o direito de associação estipula que o Chefe do Executivo deve fixar um valor e, se as associações receberem subsídios ou contributos de entidades públicas em montante superior ao valor fixado, têm de publicar as suas contas no mês seguinte àquele em que elas forem aprovadas.

Sulu Sou lembrou que, apesar de a lei estar em vigor há 21 anos, “o Governo continua a ignorar a referida norma legal, deixando que as associações subsidiadas fujam à responsabilidade legal de publicação das suas contas”. O deputado tem alertado para a situação e questionado por diversas vezes o Executivo acerca do tema.

“Independentemente dos fins da sua constituição e funcionamento, as associações que requeiram financiamento do Governo devem estar preparadas para serem, a qualquer momento, examinadas de acordo com a lei e à luz do sol, com vista a assegurar que as finanças públicas sejam aproveitadas de forma mais precisa e adequada para resolver necessidades urgentes ou para o desenvolvimento”, afirmou o democrata na sua interpelação.

Por isso, Sulu Sou questionou o Governo se a lei que regula o direito de associação continua em vigor e a ter de ser cumprido. O parlamentar perguntou também porque é que o Governo tem permitido que “as grandes associações fujam à responsabilidade legal de publicação das suas contas”. Por fim, o deputado interrogou o Executivo sobre quando é que a referida norma vai ser concretizada.

Na resposta, enviada ontem pelo deputado às redacções, Sónia Chan começou por dizer que aprecia cada candidatura a apoio financeiro de acordo com a lei. Além disso, diz a antiga secretária, “os beneficiários devem apresentar ao serviço respectivo um relatório dentro de 30 dias após a realização da actividade beneficiada, informando da sua realização e descrevendo com rigor a aplicação de apoio financeiro”. Por outro lado, a lista de associações que beneficiam de apoios financeiros é publicada trimestralmente.

No entanto, no entender da coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, a sociedade de Macau alterou-se muito nas duas últimas décadas. Há 20 anos, as entidades que concediam apoios financeiros eram a Fundação para a Cooperação e o Desenvolvimento de Macau e a Fundação Macau. Agora há mais de 20 fundos autónomos para esse efeito. Por outro lado, há 20 anos havia 1.700 associações e actualmente são cerca de 10 mil as associações registadas.

Por isso, Sónia Chan diz que a lei já não corresponde à realidade actual e satisfaz “cada vez menos” as exigências da sociedade, relativamente à “supervisão da racionalidade e da transparência da utilização dos erários públicos”. Assim, “é necessário rever, actualizar e aperfeiçoar, de forma global, o respectivo regime”.

Sónia Chan lembra que o Governo quer reforçar a supervisão dos fundos autónomos e proceder a “reformas e melhoramentos dos regimes de gestão, apreciação e autorização de apoio financeiro dos fundos autónomos”.

A governante adiantou também que já foram iniciados os trabalhos legislativos para estabelecer um regime básico uniformizado de apreciação e autorização de apoio financeiro. Sónia Chan diz que o Governo vai ouvir opiniões e sugestões dos serviços e entidades públicas para padronizar as regras dos diferentes planos de apoio financeiro.

Além disso, o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos criou um sistema integrado de informações dos fundos autónomos, que entrou em funcionamento no dia 1 de Junho. Através deste sistema, os fundos autónomos podem divulgar informações sobre a estrutura orgânica, informações sobre os diplomas legais e as listas de apoio financeiro. O objectivo é “facilitar o conhecimento do público sobre a situação geral dos fundos autónomos e o acesso atempado às informações dos planos de apoio financeiro”.