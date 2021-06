Homem detido por roubo de mota disse que cometeu o crime por diversão

FOTOGRAFIA: PSP

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), no sábado passado, um homem de 60 anos foi detido pelo furto de um motociclo. Segundo as autoridades, o suspeito é um trabalhador do continente da China com ‘bluecard’, que trabalhava numa loja como segurança.

No dia 17 de Junho, a polícia recebeu a queixa de um homem que disse que às 9h30 estacionou a sua mota na Estrada da Baía de Nossa Senhora de Esperança, na Taipa, e saiu para trabalho. Horas mais tarde, quando a vítima voltou às 14h, descobriu que o veículo não estava no sítio onde o tinha deixado. De acordo com a sua estimativa, o valor da mota e dos pertences perdidos é de cerca de 8.200 patacas.

Depois de verificar as câmaras de videovigilância, a polícia descobriu a identidade do suspeito. As autoridades viram que, às 11h30, um homem que dirigia outra mota estacionou ao lado do veículo de vítima, e depois de algum tempo, roubou aquele motociclo. Segundo as imagens, ele conduziu a mota até à Avenida da Cidade Nova, na Taipa, e saiu sozinho. Depois disso, após investigar as informações do proprietário da mota, a polícia encontrou a morada do suspeito, um edifício que fica na Estrada da Areia Preta.

No sábado passado, a polícia foi a casa do suspeito e procedeu à sua detenção. Finalmente, o homem admitiu que tinha roubado o veículo e disse ainda que o fez apenas por diversão, acrescendo que foi bastante fácil porque o proprietário tinha deixado a chave na ignição. O suspeito foi acusado do roubo de veículo e o caso foi ontem enviado para o Ministério Público.

