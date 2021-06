Governo anuncia implementação oficial da Política de Juventude de Macau

O Governo da RAEM publicou e implementou ontem a “Política de Juventude de Macau (2021-2030)”, para prosseguir o conceito, da fase anterior, de promoção do desenvolvimento integral dos jovens, tendo como perspectivas a “formação de boas condições físicas e psicológicas, desenvolvimento de valores morais dignos e talento, manifestação da coragem de assumir as responsabilidades e construção do futuro”, bem como continuar a constituir uma plataforma para o crescimento e o desenvolvimento dos jovens.

“Os jovens são o futuro e a esperança da sociedade. O Governo da RAEM tem dado importância ao crescimento e ao desenvolvimento dos jovens e implementado, com eficácia, diversos trabalhos relativos à juventude. Com a união das forças de todos os sectores da sociedade, a política de juventude tem conseguido alcançar resultados, criando um melhor ambiente e condições para o crescimento dos jovens”, defende Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) em nota de imprensa divulgada ontem.

No final do ano 2020, concluiu-se a consulta pública sobre a “Política de Juventude de Macau (2021-2030)” e recolheram-se opiniões e recomendações, de diversos sectores da sociedade, para referência. A nova directiz tem a duração de 10 anos e abrange a população jovem, numa faixa etária entre os 13 e 35 anos, e enquadra cinco grandes direcções: “Herdar o amor à Pátria e a Macau, reforçar o sentimento patriótico”, “Exercitar a virtude, aprimorar a qualidade física e mental”, “Aumentar as capacidades integradas, promover o desenvolvimento integral”, “Construir, em conjunto, uma atmosfera harmoniosa, criar uma sociedade inclusiva” e “Melhorar a participação social, participar no desenvolvimento do País”.

No futuro, refere a DSEDJ, serão lançados vários planos de acção e concretizados os diversos objectivos. Em termos do mecanismo de revisão, será ajustado o sistema de “Indicadores sobre a Juventude de Macau”, em articulação com a nova política de juventude e proceder-se-á ao estudo e investigação de assuntos da juventude, em diferentes áreas, a fim de fornecer uma maior fundamentação científica para a implementação eficaz e optimização contínua da “Política de Juventude”.

O documento final, que contém conteúdos detalhados e respectivas informações, pode ser consultado e descarregado através da página específica da “Política de Juventude” da DSEDJ em https://www.dsedj.gov.mo/youthpolicy.