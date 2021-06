Discussão levou marido a ameaçar companheira com desentupidor de canos

FOTOGRAFIA: PF

Um residente de Macau foi acusado de violência doméstica por alegadas agressões à mulher, que já tinha contactado o Instituto de Acção Social por diversas vezes, queixando-se de abusos físicos e psicológicos.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Um homem residente, de 65 anos, foi acusado de ter ameaçado e agredido a sua mulher durante vários anos. A vítima de 45 anos, residente de Macau, dirigiu-se à polícia para denunciar também abusos psicológicos. Segundo terá afirmado às autoridades, o marido agredia-a com regularidade por assuntos triviais, chegando mesmo a ameaçá-la com uma faca.

No dia 18 de Junho, pelas 11 da manhã, a polícia foi informada pelo Instituto de Acção Social (IAS) que a mulher em questão estaria em perigo devido aos abusos constantes do marido, que teriam começado em 2008. A mulher terá também tentado suicidar-se por duas vezes por não saber lidar com a situação. A mulher está actualmente a receber tratamento de psiquiatria e o IAS esta a dar acompanhamento, segundo as autoridades.

A mulher referiu que começou a sentir-se desesperada quando no dia 1 de Maio, depois de ter encontrado emprego no continente. Na altura, o marido proibiu-a de ir trabalhar e tirou-lhe os documentos para que não pudesse passar a fronteira. Apesar de ter feito queixa à polícia, retirou posteriormente a mesma, alegando que se tratou de uma discussão entre o casal.

Na primeira quinzena de Maio, porém, o homem terá ameaçado atirar-lhe liquido corrosivo do desentupidor de canos à cara, levando a mulher a pedir ajuda ao IAS, que de seguida contactou as autoridades. O homem foi detido no dia 18 de Junho no norte da cidade, tendo sido encontrado no apartamento do casal as facas e o líquido, que alegadamente terá utilizado para ameaçar a companheira.

O caso foi presente ao Ministério Publico no dia 19 de Junho e o homem foi acusado de violência doméstica.

Fogo às sapatilhas por não corresponderem às expectativas

No dia 8 de Junho, no silo da praceta da Rua Ferreira do Amaral, foram detidos três jovens por terem ateado fogo a um par de sapatilhas, referiram ontem as autoridades. O responsável pelo parque de estacionamento, tendo avistado as chamas, chamou os bombeiros, que por sua vez desconfiaram que o fogo teria sido um acto de vandalismo.

Mais tarde, depois de vistas as câmaras de vigilância, foram descobertos três jovens suspeitos, estudantes numa escola na zona central.

Quando a polícia chamou os três suspeitos descobriu que um deles tinha comprado o par de sapatilhas na internet, porém estava insatisfeito com a compra por achar que o preço de 187 renminbis não correspondia com a qualidade. Irritado com a situação, decidiu queimar o produto. Os dois amigos, auxiliaram o acto a queimar e a vigiar o local.

O responsável do silo acabou por não querer dar continuidade ao processo por não haver prejuízos materiais, e os jovens foram ilibados de responsabilidade criminal.