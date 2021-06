Anunciada bolha de viagem com Hong Kong, que começa daqui a duas semanas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

As autoridades de saúde de Macau anunciaram ontem que será dispensada a quarentena para quem vem de Hong Kong, mas a medida vai ser aplicada daqui a 14 dias, caso a região vizinha se mantenha sem casos locais. Este alívio de restrições com Hong Kong será apenas para quem já tem as duas doses da vacina.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Hong Kong e Macau vão avançar para a criação de uma bolha de viagem, anunciaram ontem as autoridades de saúde, na Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. Contudo, a isenção de quarentena entre as duas regiões só terá início daqui a 14 dias, quando Hong Kong completar 28 dias sem que haja registo de novas infecções locais.

Sem dar pormenores sobre como vai funcionar a referida bolha de viagem, Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde de Macau, adiantou que a bolha de viagem irá funcionar através de um sistema de quotas, disponíveis apenas para quem já tenha administrado as duas doses da vacina contra a Covid-19. Por outro lado, quem passar a fronteira será sujeito a testes de ácido nucleico. Alvis Lo avisou também que, caso se registem casos locais em Hong Kong, a medida será interrompida.

Alvis Lo adiantou que, na tarde de ontem, Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, esteve em conversações com as autoridades de Hong Kong, uma vez que a região vizinha já não regista casos há 14 dias. Este era um dos pressupostos de Macau para dar início às negociações relativamente à isenção de quarentena.

As negociações estão agora em curso e Alvis Lo pediu tempo para divulgar os moldes em que se vão fazer as viagens entre as duas regiões. “Precisamos de ter reuniões técnicas. Após discussões [com as autoridades de Hong Kong] é que podemos avançar mais informações. É necessário contactar com muitos serviços e ter novas considerações”, disse o director dos Serviços de Saúde.

No entanto, Alvis Lo descartou a possibilidade de, até serem completados 28 dias consecutivos sem novos casos em Hong Kong, haver uma redução dos dias de quarentena para quem chega da região vizinha e também pôs de lado a hipótese de ser aberto um corredor especial entre Macau e o aeroporto de Hong Kong. Quando estiver implementada a bolha de viagem “as pessoas isentas de quarentena podem ir ao aeroporto”, indicou o responsável, concluindo que não é necessário implementar medidas adicionais.

O caso do 53.º paciente diagnosticado com Covid-19 em Macau também esteve em foco na conferência de imprensa de ontem. Um caso em que o turista de Taiwan omitiu que tinha estado a trabalhar na Índia entre Fevereiro e Maio deste ano. Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, assegurou que o homem não provocou impacto na saúde da população e frisou que “as pessoas devem cumprir as suas responsabilidades e dizer a verdade”.

Na conferência de ontem, as autoridades adiantaram também que, até agora, foram administradas, no total, 296.817 doses de vacinas contra a Covid-19 a 209.350 pessoas. Destas, 120.594 só têm a primeira dose e 88.756 já têm as duas doses.