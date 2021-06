Abertas as inscrições para o “Salão de Outono” que decorrerá de Outubro a Dezembro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Organizado pela Fundação Oriente e pela Art For All Society (AFA), e com o apoio da Fundação Macau, as inscrições para a edição deste ano do “Salão de Outono” já se encontram abertas. Com a passagem para o 12.º aniversário, a organização garante que mantém a aspiração inicial, que é fornecer uma plataforma para os artistas de Macau apresentarem os seus últimos trabalhos. As obras seleccionadas serão apresentadas na Casa Garden da Fundação Oriente, em Macau.

Esta é uma convocatória de arte contemporânea aberta a todos os residentes de Macau e também aos artistas que agora vivem e trabalham em Macau. Os candidatos podem enviar trabalhos que sejam pintura, gravura, escultura, fotografia, instalação e vídeo, etc. os trabalhos serão analisados e avaliados por um comité composto por representantes da AFA e também de artistas veteranos locais convidados. Cada candidato poderá enviar até três obras no máximo.

Ao mesmo tempo, a fim de encorajar os jovens artistas de Macau, a Fundação Oriente promove igualmente o “Prémio de Arte da Fundação Oriente”. O vencedor terá a oportunidade de visitar Portugal em 2022 durante um mês como residência artística (um prémio no valor de 50 mil patacas com passagem aérea e alojamento também incluídos). Obras vencedoras e seleccionadas serão apresentadas junto com as obras seleccionadas do “Salão de Outono”.

Para o “Prémio de Arte da Fundação Oriente”, os participantes devem ser residentes locais de Macau e menores de 35 anos. As obras deverão ser entregues de 1 a 4 de Setembro, das 10h às 18h, na Casa Garden.

A exposição terá lugar a 30 de Outubro na Fundação Oriente, estando aberta ao público de 31 de Outubro a 5 de Dezembro.