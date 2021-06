Sulu Sou insiste nas críticas às futuras políticas de fixação de residência e pede debate na AL

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Sulu Sou apresentou hoje um pedido de debate na Assembleia Legislativa (AL) para o hemiciclo debater as futuras disposições do regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência, que vão dar facilidades a quem quiser obter residência.

O deputado Sulu Sou enviou hoje um pedido de debate à Assembleia Legislativa (AL) sobre as futuras disposições do regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência, ainda em discussão em sede de comissão. O democrata diz que as alterações vão “abalar” o sistema jurídico estabelecido para o pedido de residência em Macau.

A 24 de Maio, após uma reunião com os deputados acerca da alteração ao regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência, o Governo fez saber que irá avançar com uma flexibilização que prevê que os trabalhadores qualificados com residência temporária no território vão ter oportunidade de pedir fixação de residência em Macau sem terem de cumprir o critério dos 183 dias de permanência.

Segundo o Governo, as alterações ao diploma vão servir para resolver situações em que profissionais da área do ensino ou do sector jogo viram os seus pedidos de renovação de residência serem recusados por não cumprirem o critério dos 183 dias de permanência pois não pernoitam em Macau.

Na moção de debate, o democrata diz que “os fundamentos do sistema legal estabelecido de residência não devem ser abalados”. Esta é, segundo o vice-presidente da Associação Novo Macau, uma “questão importante, pois envolve a questão do estatuto de residente e a atribuição de uma série de recursos sociais”.

Sulu Sou diz que a recente proposta de alteração ao regime vigente “abre a porta para os estrangeiros obterem o BIR de Macau e abala os alicerces do sistema jurídico de residência que tem sido eficaz nos últimos quase 22 anos desde a criação da RAEM”. O deputado diz ainda que o Governo introduziu esta alteração quando o diploma já estava em discussão.

Por outro lado, Sulu Sou recorda que o Governo tinha planeado realizar uma consulta pública sobre o regime de introdução de quadros qualificados em Macau durante este ano, um diploma que deve estipular normas sobre o seu estatuto de residência e permanência no território, e aproveita para dizer que “quaisquer alterações aos critérios de elegibilidade para o direito de residência e os indicadores correspondentes são de grande importância e devem ser feitas de forma aberta e pública, de modo a recolher a opinião pública e conseguir o maior consenso possível”. “Não é definitivamente apropriado tomar uma decisão apressada nesta fase”, refere.

Esta não é a primeira vez que a Associação Novo Macau atira críticas à pretensão do Governo. Há uma semana, os democratas tinham enviado um comunicado às redacções onde criticavam o documento e há duas semanas Sulu Sou também já tinha dado uma conferência de imprensa a manifestar-se publicamente contra a futura medida.