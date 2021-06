Ng Kuok Cheong quer organismo independente a investigar censura na TDM

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Após ter-se sabido que a Teledifusão de Macau (TDM) tinha eliminado um excerto do programa Contraponto em que comentadores falavam sobre a vigília de Tiananmen e uma reportagem sobre o mesmo tema, o deputado democrata pede a criação de um organismo independente que investigue o sucedido. Ng Kuok Cheong questiona também a composição dos membros da comissão executiva da estação pública.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na semana passada ficou a saber-se que a Teledifusão de Macau (TDM) retirou um excerto do programa Contraponto em que os convidados comentavam a proibição da polícia à realização da vigília pelas vítimas de Tiananmen, numa altura em que ainda não era conhecida a decisão do Tribunal de Última Instância (TUI) sobre o recurso apresentado pelos promotores da iniciativa. A administração da TDM confirmou que o excerto foi retirado, mas justificou-se com o facto de ainda não haver uma decisão do TUI, dizendo que não era “conveniente” fazer comentários com o processo em curso.

Soube-se também que foi retirada uma reportagem do Telejornal da TDM do dia 4 de Junho. A TDM justificou que a peça em causa não tinha sido previamente visionada pelo editor e que a jornalista não tinha seguido as instruções que lhe tinham sido dadas pelo editor do telejornal. Além disso, “a inclusão da reportagem nada acrescentaria em termos de informação ao telespectador”, diz o comunicado da TDM.

Isto, juntamente com as instruções “patrióticas” dadas aos jornalistas portugueses pela a administração da TDM em Março, fez Ng Kuok Cheong interpelar o Governo e pedir que fosse criado um organismo independente para “investigar exaustivamente” a “censura televisiva em Macau”.

“Embora seja verdade que o Gabinete de Comunicação Social não deve interferir no funcionamento diário da TDM, isso não significa que o Governo seja indiferente aos escândalos da estação pública”, refere Ng Kuok Cheong na interpelação escrita remetida hoje ao Governo.

Assim, “para assegurar a imparcialidade da investigação, o Governo deve nomear membros credíveis da comunidade e académicos do jornalismo para se juntarem à investigação, em consonância com organismos públicos de radiodifusão do estrangeiro”, pede o deputado, reiterando: “Deve ser estabelecido um mecanismo de avaliação regular para tornar a satisfação do público o indicador mais importante da qualidade dos serviços da TDM, e os resultados da avaliação devem ser divulgados ao público em tempo útil, de modo a melhorar a participação do público e a monitorização da qualidade do funcionamento e dos programas da TDM”.

“Irá o Governo instar a TDM a criar uma comissão de inquérito independente com credibilidade para investigar minuciosamente o incidente acima referido, para esclarecer se existe algum incumprimento do dever por parte do gestor que ultrapassou as suas funções e divulgar o relatório de investigação ao público?”, pergunta o democrata.

Por outro lado, Ng Kuok Cheong lembra que os membros da comissão executiva da TDM são nomeados pelo Governo, porém, a sua experiência profissional não tem ligação ao jornalismo nem à televisão. Da comissão executiva da TDM fazem parte: Lorman Lo, Frederico do Rosário, António José de Freitas, Lei Pek Ieng e Chan Hin Chi. “Como pode o público ser convencido de que um antigo burocrata sem experiência na área pode compreender o princípio da independência editorial e estar qualificado para entrar de para-quedas na secção de informação da TDM?”, questiona.