Lista da Novo Macau tem aval da CAEAL

FOTOGRAFIA: NOVO MACAU

A lista Associação do Novo Progresso de Macau teve luz verde por parte da Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), informou ontem a Novo Macau num comunicado enviado às redacções. A lista conseguiu reunir 500 assinaturas e a 5 de Julho serão anunciados os candidatos às eleições legislativas através de sufrágio directo.

O comunicado cita Rocky Chan, vice-presidente da Novo Macau, que manifestou “sincera gratidão aos apoiantes”. “Nos últimos quatro anos, sob a supervisão e confiança do público e através do esforço colectivo dos seus membros e deputado Sulu Sou, a associação tem feito o seu melhor para avançar com o programa de reforma da Assembleia Legislativa e de promoção do desenvolvimento sustentável, falando em defesa dos direitos humanos, das liberdades e dos interesses públicos”, lê-se no comunicado dos democratas.

A associação diz que, ao longo dos últimos quatro anos, foi exortando o Governo, “com sucesso”, a “prometer reformar o sistema de financiamento das associações, retirar a lei de 60 mil milhões do fundo soberano de riqueza, acabar com o buraco negro financeiro dos novos contratos de concessão da operação de autocarros, lançar o plano de habitação ‘classe sanduíche’ para os jovens”. Além disso, a Novo Macau diz ter feito com que “as opiniões públicas sobre lazer e espaços verdes fossem ouvidas; apelou ao estabelecimento de um plano para o controlo de inundações, uma legislação abrangente sobre o salário mínimo, a abolição da cobertura do fundo de previdência dos professores, e atenção ao excesso de trabalho dos professores”. A Novo Macau diz que, nos últimos quatro anos, foram recebidas 3.600 queixas, das quais 85% foram resolvidas com sucesso.

Os democratas lembram que a actual situação política global é “complicada e mutável” e a “pressão é maior do que nunca”. Ainda assim, a Novo Macau diz que quer lutar pelos mesmos valores do que no mandato anterior, “prosseguindo e reforçando a força indispensável da diversidade, ousadia, e progresso na Assembleia Legislativa”. As eleições legislativas em Macau estão marcadas para o dia 12 de Setembro. Actualmente, a Novo Macau conta com um assento no hemiciclo, o deputado Sulu Sou.

A.V.