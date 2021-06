Entre o Ártico e o Rio das Pérolas, em “O Murmúrio dos Icebergues”

Susanna Un Sio San foi uma das realizadoras das 13 películas exibidas no Centro Cultural de Macau entre os dias 10 a 13 de Junho, no ‘Macau – O Poder da Imagem’. A realizadora, que este ano mostrou um documentário abstracto filmado na Noruega, expressa que a distância entre o Ártico e Macau não é assim tão grande como pode aparentar à primeira vista.

“O Murmúrio dos Icebergues” é o primeiro trabalho da realizadora local Suzana Un Sio San, que foi recentemente levado ao grande ecrã do pequeno auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) como um dos 13 projectos locais comissionados anualmente para o festival “Macau- O Poder da Imagem”.

O PONTO FINAL esteve à conversa com a realizadora acerca deste trabalho categorizado como documentário. “O nome do meu filme é ‘O Murmúrio dos Icebergues’ e, apesar de ter sido classificado como um documentário, na realidade é um ‘Portrait Vídeo’ que eu própria filmei no círculo polar Ártico e em Macau. O trabalho é sobretudo acerca dos glaciares e sobre o aquecimento global”, começou por explicar.

A realizadora conta que foi a uma ilha na baía da Noruega, no Pólo Norte, chamada Svalbard, e passou lá 18 dias para uma residência artística, acabando por aproveitar o tempo para fazer as filmagens. “Tentei contar a história do aquecimento global, da poluição e os seus efeitos, num clip de 18 minutos”, referiu.

Em termos de enredo, Susanna conta que não houve nenhum em sentido tradicional, nem uma história principal. “Na verdade, é mais uma poesia em vídeo que se baseia principalmente num dos meus poemas, que é bastante curto”, refere a artista que se dedica também à poesia. “O conceito é um pouco difícil de explicar porque é um pouco abstracto, mas a minha intenção foi contar a história a partir das próprias imagens que representam a mensagem que eu quero transmitir. Acredito que muitos que viram o filme entenderam a mensagem que estamos a transmitir”, disse.

Susanna explica que, com este projecto, tentou ligar a sua terra natal, Macau, ao Ártico, fazendo referência ao tufão Hato que devastou o território em 2018. “Sinto que embora os dois sítios pareçam que não têm ligação e que os glaciares estejam distantes de nós, neste mundo todos nós estamos ligados, de uma maneira ou de outra, e partilhamos este tipo de problemas”, refere.

O título da película não se refere necessariamente ao derretimento dos glaciares, confessa a realizadora, mas mais ao facto que o mar “liga toda a gente no mundo, estejam elas onde estiverem”. “Quero chamar a atenção para o facto de todos no mundo estarem ligados, em especifico, fazendo a referência a Macau”.

O facto de todo o mundo estar rodeado por mar e pelo oceano, se o nível da água subir, devido aos icebergues estarem a derreter com cada vez mais velocidade, “isso terá repercussões para todos nós e ninguém estará seguro”, alertou.

O poema, no filme, é narrado em finlandês, com legendas em chinês e inglês, e há também alguns diálogos de pessoas a falar em cantonês. Em relação às suas principais dificuldades na execução do projecto, a realizadora é rápida e clara na resposta. “O orçamento, obviamente. O orçamento e os recursos, porque tendo feito tudo sozinha, foi-me também muito difícil pedir uma licença para entrar em alguns dos distritos de Macau, especialmente os relacionados com as questões ambientais”, assinala. “Por exemplo, não consegui entrar na Estação de Tratamento de Águas Residuais do Parque Industrial Transfronteiriço de Macau, nem na Central de Incineração de Resíduos Sólidos, porque simplesmente não me concederam acesso sem licença, por isso tive de entrar sorrateiramente”, confessou.

O filme, que foi filmado durante meio mês na Noruega e depois em Macau durante três meses, teve um orçamento muito limitado através dos apoios governamentais, e isso fez com que a guionista de formação tivesse de fazer ela mesma todas as filmagens e no seu tempo livre. “A maioria de nós os artistas temos de investir o nosso próprio dinheiro, ou então é impossível conseguirmos fazer projectos de qualidade”, lamenta.

O filme foi exibido nos passados dias 11 e 12, e segundo a realizadora foi pena não ter havido muita promoção por parte do CCM. “Alguns de nós realizadores criámos um fórum online, onde conseguimos bastante feedback positivo dos espectadores, porque sentimos que a sessão de perguntas e respostas nos dias das exibição dos filmes não foi suficiente. Penso que a maioria das pessoas comentou sobre a banda sonora do meu documentário, feita por um artista japonês local a residir em Macau, Fukushima Akitsugu, dizendo que gostaram muito e que era algo bastante novo e original, por ser um vídeo de poesia com música”, frisou.

No que diz respeito a onde o filme será posteriormente exibido, a artista adiantou algumas novidades. “Após a estreia no CCM, a maioria das películas irá a outros festivais de cinema, na sua maioria fora de Macau. Em Macau, porém, dependerá do Governo. Se acontecer terá de ser num cinema gerido pelo Governo, como a Cinemateca Paixão, por exemplo. Talvez se organize um festival local para que possamos ter a oportunidade de o mostrar, mas sinceramente dependerá apenas do Governo”, concluiu.