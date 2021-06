Elsie Ao Ieong quer mais investigação científica e mais quadros qualificados a amar a pátria

FOTOGRAFIA: GCS

Realizou-se no passado sábado a cerimónia de graduação dos alunos da Universidade de Macau. Na ocasião esteve presente Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, que chamou a atenção para a investigação científica e para o amor à pátria.

No passado sábado realizou-se a cerimónia de graduação dos alunos da Universidade de Macau e a secretária para os Assuntos Sociais e de Cultura, Elsie Ao Ieong, esteve presente no evento. No discurso, a secretária começou por destacar que o Governo tem atribuído grande importância ao desenvolvimento do ensino superior.

A governante disse que, através do alargamento adequado da escala de estudantes, da promoção do desenvolvimento da integração da indústria, da academia e da investigação, bem como da ampliação e aprofundamento da cooperação externa, entre outras medidas, será impulsionada a elevação contínua do nível do ensino superior de Macau.

Por outro lado, disse a secretária, “a Universidade de Macau, sendo uma instituição de ensino superior local de alto nível comprometida com a investigação, está a empenhar-se em responder às necessidades do desenvolvimento socio-económico de Macau, optimizando os currículos e o ensino, promovendo o desenvolvimento da integração da indústria, da academia e da investigação, para além de participar activamente nas acções de cooperação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.

“Espera-se que, no futuro, sejam conquistados mais resultados de investigação científica de excelência e formados mais quadros qualificados com amor pela pátria e por Macau, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau”, referiu a secretária.

Este ano é marcado pelo início da implementação do 14.º Plano Quinquenal e do alcançar dos Objectivos de Longo Prazo até ao ano de 2035 pelo Estado, sendo igualmente um ano importante para o Governo, que está a planear o segundo plano quinquenal de desenvolvimento, lembrou a secretária na ocasião.

“Vamos envidar todos os esforços para consolidar e aumentar as vantagens singulares de Macau, integrando-nos no desenvolvimento nacional, criando um melhor ambiente de desenvolvimento para os jovens e proporcionando mais oportunidades de desenvolvimento”, disse Elsie Ao Ieong no discurso.

Para finalizar o discurso dirigido aos 1.500 graduados da Universidade de Macau, aconselhou: “No futuro, é inevitável que se deparem com dificuldades e desafios no vosso estudo e trabalho e espero sinceramente que sigam em frente, persistindo nos valores fundamentais do amor pela pátria e amor por Macau e enriquecendo constantemente o vosso conhecimento. Espero ainda que se ultrapassem a si próprios, abracem as oportunidades e ousem perseguir os sonhos, de modo a contribuir para a construção da RAEM e para o desenvolvimento do país”.

J.C.