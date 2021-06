DICJ pode mais do que duplicar os seus inspectores

FOTOGRAFIA: DICJ

O Conselho Executivo (CE) anunciou na passada sexta-feira o projecto de alteração do regulamento que permitirá a reestruturação do regulador do jogo no território, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. O documento propõe mais do que dobrar o número de inspectores de jogos, dos actuais 192 para 459.

“A fim de dar resposta ao aumento constante dos estabelecimentos do jogo e aperfeiçoar a supervisão, o quadro do pessoal de inspecção é aumentado dos actuais 192 para 459. A contratação do respectivo pessoal será feita de forma gradual e faseada, consoante as necessidades concretas, respeitando rigorosamente as normas sobre o controlo do número de pessoal dos serviços públicos do Governo da RAEM”, pode ler-se no comunicado de imprensa divulgado pelo CE. Esta alteração entrará em vigor um dia após a sua publicação no Boletim Oficial da RAEM, algo que deverá acontecer nas próximas semanas.

A proposta inclui ainda a adição de um cargo extra no nível de vice-director no regulador. A ideia é para “reforçar” a coordenação das divisões dentro da entidade, disse o porta-voz do CE André Cheong Weng, que também é secretário para a Administração e Justiça. A DICJ é actualmente chefiada por Adriano Marques Ho, cujo mandato foi prorrogado por mais dois anos, a 10 de Junho. O actual vice-director do órgão é Lio Chi Chong, um ex-investigador criminal que assumiu o cargo no início de Fevereiro.

A minuta do documento do CE também mencionava a reestruturação de várias divisões do regulador. Em termos de estrutura orgânica, o “Departamento de Inspecção de Jogos de Fortuna ou Azar” e o “Departamento de Inspecção de Apostas Mútuas” são integrados no “Departamento de Inspecção de Jogos”, que compreende três divisões; é criado o “Departamento de Investigação”, que compreende uma divisão; são criados o “Departamento de Instalações e Informática” e o “Departamento Jurídico e de Licenciamento”; e são alteradas as designações do “Departamento de Auditoria” e do “Departamento de Estudos e Investigação”, respectivamente, para “Departamento de Auditoria de Finanças e de Conformidade” e “Departamento de Estudos de Jogos e de Ligação”, que ambos compreendem duas divisões.

G.L.P.