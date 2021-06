Aberto sistema que permite regresso ao território dos residentes de Macau que se encontram no exterior

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Governo de Macau anunciou na sexta-feira que abriu o sistema informático para recolha de informações da intenção de regresso ao território dos residentes de Macau que se encontram no exterior, anunciou a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) em nota de imprensa.

Dessa forma, os residentes de Macau que pretenderem regressar ao território entre Junho e Setembro do corrente ano devem preencher o respectivo formulário no sistema informático em https://s.dsedj.gov.mo/qa/Q0000170, apresentando a sua intenção de regresso, os dados de contacto e as informações do voo, para poderem ser contactados e receberem informações caso seja necessário. O preenchimento do formulário permitirá também às autoridades conhecer a situação global do regresso ao território dos residentes de Macau.

Devido à situação pandémica inconsistente em muitos lugares do mundo, o Governo alerta ainda os que se encontram no exterior para prestarem atenção à sua saúde, atendendo ao desenvolvimento da pandemia e às diversas medidas do local onde se encontram e em articulação com as medidas de prevenção da epidemia das instituições que frequentam, fazendo da melhor forma o trabalho de prevenção e protecção pessoal.

Em simultâneo, refere a DSEDJ, os residentes de Macau que estiverem interessados em regressar ao território devem avaliar, de forma prudente, o estado de saúde pessoal e daqueles que com eles habitam, devendo recorrer a uma consulta médica assim que se sentirem doentes.

As autoridades sugerem ainda a consulta do documento “Prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus – Recomendações para residentes de Macau que vivem, trabalham e estudam em países ou regiões com risco médio e alto”, dos Serviços de Saúde que está disponível na “Página Electrónica e Especial contra Epidemias” em https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/ch.aspx#clg17458.