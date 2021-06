Serviços de educação reforçam estratégia para jovens amarem mais a pátria

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) tem apostado na educação patriótica e revelou ontem que, até ao final do ano, vai ser lançado um “plano educativo de extensão do sentimento patriótico”. O objectivo é incentivar os jovens a terem mais contacto com a história e o desenvolvimento de Macau e do país.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Realizou-se ontem a segunda reunião plenária do ano do Conselho de Juventude e um dos tópicos em foco foi a promoção do patriotismo junto dos jovens. Após a reunião, os responsáveis da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) indicaram que será lançado, ainda este ano, o “plano educativo de extensão do sentimento patriótico”.

Este plano tem a Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau, inaugurada em Dezembro do ano passado, como “ponto estratégico central”, de forma a permitir aos alunos de Macau conhecerem, “de forma animada e viva, a história e o desenvolvimento social da pátria e de Macau”.

Cheong Man Fai, chefe do departamento de Juventude da DSEDJ, indicou que a ideia é permitir que os estudantes do ensino primário, secundário e até universitário conheçam melhor a história da República Popular da China e de Macau através de visitas a outros museus locais e também através da ida a espectáculos, peças de teatro e iniciativas interactivas.

A responsável da DSEDJ referiu que a Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau recebeu, até Maio, cerca de cinco mil jovens de 42 escolas secundárias e primárias. No total, cerca de 14.700 pessoas visitaram a Base. Cheong Man Fai disse que, em seis meses, ainda não foi possível ver resultados relativamente ao aumento do sentimento patriótico entre os jovens de Macau.

Questionada sobre a ausência de elementos históricos da China na Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau, Cheong Man Fai reiterou que isso poderá acontecer devido à falta de espaço. “É muito difícil podermos mostrar totalmente toda a história chinesa, porque a China tem uma história de mais de cinco mil anos”, disse, acrescentando que actualmente há três grandes temas na Base: a história geral da China; os tempos adversos por que passaram os chineses; e os resultados alcançados pela China nos últimos anos. “Neste momento estamos a planear a próxima etapa e quais são os temas que nós pretendemos exibir”, adiantou.

Na reunião do Conselho de Juventude, presidida pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, falou-se também do andamento das actividades de férias para este ano. Choi Man Chi, chefe da divisão de Desenvolvimento Geral de Estudantes da DSEDJ, adiantou que há, até agora, mais de 32 mil jovens inscritos, o que representa uma taxa de inscrições de 78%. A responsável assinalou também que, devido à situação epidémica na província de Guangdong, foram canceladas as visitas dos jovens à Grande Baía.

Os responsáveis da DSEDJ também anunciaram os vencedores dos Prémios de Juventude de 2020. O prémio de actividades juvenis foi atribuído à Associação dos Embaixadores do Património de Macau, à Associação de Mídia da Juventude de Macau e à Associação de Juniores de Hou Kong. Já o Prémio de Educação Cívica foi atribuído à Associação de Jovens Empresários Pan Mac e à Associação de Juniores de Hou Kong.