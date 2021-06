Português Fábio Pombo é o novo Chef do restaurante do Club Lusitano

Em Março agarrou o projecto substituindo carismático Chef Wing, que estava à frente da cozinha da entidade desde 2003 e aposentou-se. Fábio vê o Club Lusitano como o maior desafio da carreira até ao momento e pretende ficar “uns bons anos”.

Abraçou a cozinha do Club Lusitano a 20 de Março deste ano. O português Fábio Pombo é o novo Chef executivo responsável por todo o catering da entidade de matriz portuguesa. O carismático Chef Wing aposentou-se 18 anos depois. “O convite surgiu no início deste ano, depois do chef executivo que esteve à frente do clube durante 18 anos se ter aposentado. Nessa altura a direcção do clube abordou-me para saber se teria interesse em assumir o cargo, o que para mim foi uma grande honra”, afirmou Fábio Pombo ao PONTO FINAL, assumindo que nem pensou duas vezes na proposta.

Já com vasta experiência e a viver em Hong Kong há quatro anos, o português aposta forte no novo desafio. “Todos os projectos por que passei no Ocidente tiveram características muito diferentes, como o modelo de negócio, localização, público target, etc. O Club Lusitano é possivelmente o desafio mais interessante da minha carreira, pela sua história centenária, dimensão, e pelas expectativas que os membros têm”, assumiu Pombo, notando que está no sítio certo e com as ferramentas apropriadas para manter e, como é seu objetivo, elevar o nome da entidade.

Fábio Pombo chegou a Hong Kong em 2017 para ser o Chef executivo do restaurante Casa Lisboa, em plena Hollywood Road. Por ali, com maior ou menor dificuldade, conseguiu impor alguns pratos de assinatura que chegaram a fazer sucesso, deliciando por quem ali passava. Depois dessa experiência esteve envolvido num projecto piloto que visava a abertura de um restaurante português em Foshan, na província de Cantão. A pandemia trocou as voltas ao projecto e Fábio acabou por ficar por Hong Kong onde se tornou o Chef do “Feather and Bone”, uma casa de bifes em Wanchai.

Agora é a vez do Club Lusitano provar as iguarias do lisboeta. “Como Chef executivo posso sugerir a carta do clube, mas todas as alterações no menu têm de ter em conta a vontade dos membros, por isso todos os pratos novos são apresentados ao comité de F&B para aprovação”, explicou Fábio Pombo ao nosso jornal.

Espaço para inovar, como sempre

Contudo, o português assume que “há bastante espaço para criar pratos e menus especiais”, tencionando ser irreverente com a cultura gastronómica portuguesa como fazia no Casa Lisboa, onde elaborou um dos pratos mais queridos da clientela, feito com um ingrediente pouco comum: o tutano. “Pessoalmente adoro tutano, e gosto de cozinhar o que me dá prazer, por isso é provável que venha a recriar algo com tutano aqui no clube”, revelou.

Fábio tem planos para ficar por Hong Kong mais anos. Quer estabilizar-se definitivamente e o Club Lusitano é o local ideal para tudo correr bem. “Adoro viver aqui e gostava de me ver como Chef executivo do Club Lusitano durante uns bons anos para criar estabilidade no clube e em mim. Dentro de três anos serei residente permanente de Hong Kong e as possibilidades para mim aumentam”, assumiu, expressando a possibilidade de que “voltar a Portugal está sempre no horizonte” apesar de o mundo estar a passar por uma fase instável.

Por falar em instabilidade, o PONTO FINAL quis saber junto do nosso Chef do Club Lusitano quais os desafios que a sua cozinha enfrenta em tempos de pandemia Covid-19 e ainda mais num território como Hong Kong que, apesar de ter conseguido controlar a doença, nunca a conseguiu debelar totalmente. “Para mim o mais difícil foi mesmo o início da pandemia porque havia um medo e incerteza instalados na população e os restaurantes perderam muitos clientes, houve muita incerteza e muitos restaurantes a fechar nessa altura”, começou por dizer, notando que “depois foi na altura de os restaurantes encerrarem às 18h como medida de controlo da pandemia, porque se perdia o volume da facturação do jantar que conta muito para a restauração”.

Outra coisa, esta muito particular, considera Pombo, “é este desconforto, que salva muitas vidas, o de ter de andar sempre com a máscara respiratória na cara enquanto estás a trabalhar, quando ao mesmo tempo tens de utilizar os sentidos do gosto e do olfacto para conseguires verificar a qualidade do teu trabalho”.

Em 2013, Fábio Pombo licenciou-se em Artes Culinárias e Produção Alimentar em Restauração pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, em Portugal. Arrecadou experiência com passagens pelas cozinhas do restaurante lisboeta Feitoria (uma estrela Michelin) e no madeirense Il Gallo d’Oro (duas estrelas Michelin). Foi Chef executivo do restaurante Vicente by Carnalentejana, em Lisboa, e Chef do restaurante do hotel Skyna, também em Lisboa. Marcou presença em diversos jornais e revistas como o South China Morning Post, Time Out ou Life Style Asia, assim como foi Chef convidado do Torneio Internacional de Golfe de Foshan, na China, em 2019, e Chef convidado nas comemorações do 20.º aniversário da Transferência de Administração de Macau, também em 2019.