Ponderada redução de restrições com Hong Kong para quem está vacinado

Leong Iek Hou

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Hong Kong está actualmente há 11 dias sem registar novos casos de Covid-19 e as normas de Macau indicam que, aos 14 dias sem novas infecções, sejam negociadas novas medidas de prevenção epidémica. Assim, na conferência de imprensa de ontem, os responsáveis dos Serviços de Saúde aventaram a hipótese de reduzir as restrições de entrada para quem chega da região vizinha e já está vacinado. A partir de hoje, crianças com mais de 12 anos também vão poder ser inoculadas com a vacina mRNA, anunciaram as autoridades.

André Vinagre

O último caso de infecção por Covid-19 registado em Hong Kong foi a 6 de Junho, ou seja, há 11 dias. O Governo de Macau estabeleceu que só depois de 14 dias sem novos casos é que poderiam iniciar-se negociações para o relaxamento das restrições fronteiriças. Ontem, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, as autoridades de saúde abriram a porta à possibilidade de reduzir as restrições com a região vizinha para quem estivesse vacinado.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, afirmou: “Não é possível alterar medidas de uma só vez. Se calhar podemos aliviar as restrições para as pessoas vacinadas das duas regiões, como encurtar o prazo da quarentena, mas isso depende da negociação mais detalhada dos dois Governos”.

“Temos de negociar mais detalhadamente”, ressalvou, confirmando que “assim que Hong Kong conseguir atingir 14 dias sem casos locais, podemos negociar detalhadamente se há possibilidade de ajustar as medidas de migração; este é o pressuposto para arrancar os trabalhos”.

Na conferência de imprensa de ontem, Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação, detalhou que até ontem tinham sido administradas 273.738 doses de vacina contra a Covid-19 em 191.961 pessoas. Destas, 108.925 só têm a primeira dose e 83.036 têm a vacinação completa.

Vacinas mRNA passam a poder ser administradas a maiores de 12 anos

Ontem o Governo anunciou também que, a partir de hoje, as vacinas mRNA passam a poder ser administradas a crianças a partir dos 12 anos de idade. Anteriormente, este tipo de vacina estava vedada a crianças com menos de 16 anos. A vacina inactivada, da Sinopharm, continua a poder ser administrada apenas a pessoas entre os 18 e os 60 anos.

Tai Wa Hou explicou que as crianças dos 12 aos 15 que quiserem receber a vacina mRNA vão poder, à semelhança daquilo que acontece para as outras faixas etárias, fazer a inscrição através do sistema de marcação dos Serviços de Saúde. No momento da inoculação, as crianças poderão ser acompanhadas com os pais ou tutores, que deverão assinar um documento de consentimento.

O responsável disse ainda que as autoridades vão lançar um plano de vacinação de proximidade nas escolas, mas só a partir de Setembro, uma vez que se aproxima o período de férias de Verão. Além disso, as autoridades também vão realizar palestras nas escolas, junto de alunos, pais e professores, acerca da vacinação.

Na conferência de imprensa, os responsáveis foram questionados por alegadas dificuldades dos residentes que querem regressar a Macau através de Singapura. Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, sugeriu que os interessados contactassem as agências de viagens dos seus locais de origem para se informarem, uma vez que “cada sítio tem as suas restrições”.

As autoridades falaram ainda do caso de um trabalhador não-residente de 33 anos que foi colocado em isolamento por ter estado com contacto com um caso confirmado em Cantão. Sobre este caso, Leong Iek Hou esclareceu que os colegas de trabalho do homem já foram notificados para realizar testes de ácido nucleico. “Consideramos que o risco é baixo”, indicou a responsável.