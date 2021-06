Plataforma “The Macao News” lança campanha de apoio à vacinação

A Plataforma digital “The Macao News” lançou uma campanha de sensibilização e incentivo para que a comunidade de Macau se vacine o mais rapidamente possível contra a Covid-19. A campanha tem como título “não hesite, vacine-se” e coloca personalidades de Macau ligadas aos negócios, arte e educação a apelar aos cidadãos para se vacinarem.

Entre as personalidades locais que estão a apelar à vacinação através da plataforma estão: Kevin Ho, presidente da Associação Industrial e Comercial; Agnes Lam, professora universitária e deputada à Assembleia Legislativa; Joe Liu, fundador da MOME e director do Macau Pass; Carlos Cid Álvares, presidente da comissão executiva do BNU; Carlos Couto, arquitecto; e Joe Chan, ambientalista.

O objectivo da campanha da The Macao News é “conseguir a rápida imunidade da população de Macau, numa altura em que apenas 26% dos residentes estão vacinados e quando as autoridades continuam a apelar à vacinação, tendo em conta a situação que se vive na vizinha província de Guangdong”.

A plataforma cita alguns dos protagonistas da campanha. Joe Liu afirmou: “Estou emocionado e entusiasmado por participar nesta iniciativa. É a primeira campanha de Macau organizada pela sociedade civil e espero que consiga mobilizar a população para se vacinar, numa altura tão importante da vida do território”. Já Kevin Ho disse ser um “privilégio” participar na campanha. Carlos Cid Álvares disse que a campanha merece os parabéns. “Todos somos poucos para levar avante esta meritória e indispensável acção”, acrescentou.

A “The Macao News” pode encontrar-se no endereço www.macaonews.org. Esta é uma plataforma de serviço de informação digital em língua inglesa que foi lançada em 2008.