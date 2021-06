Macau Chiba: os segredos de um campeão que aponta já à Liga de Elite

Apesar de faltarem ainda duas jornadas para o final do campeonato, a equipa de futebol Macau Chiba sagrou-se no passado domingo campeã da terceira divisão. Com o campeonato garantido e consequente subida à segunda divisão, o objectivo é agora chegar ao principal escalão do futebol de Macau: a Liga de Elite.

Pedro André Santos

Se a equipa de futebol da Sun City está a dominar a segunda divisão do futebol de Macau, somando por vitórias (e goleadas) os jogos disputados, há uma equipa na terceira divisão que também se está a destacar de forma visível, registando oito vitórias e apenas um empate no campeonato. Apesar de faltarem ainda duas jornadas, o título de campeão já está garantido.

O segredo do sucesso do Macau Chiba, segundo fonte da equipa, deve-se ao esforço durante a pré-época combinando preparação física com treino de bola, atípico para uma equipa da terceira divisão. O capitão e fundador da equipa, Miguel Sou Chan U, conhecido nas lides do futebol de Macau como Susu, reitera que o objectivo, após a promoção à segunda divisão, passa pela ascensão até ao principal escalão do futebol de Macau, a Liga de Elite.

Embora reconheça que há uma certa rotatividade normal de jogadores em Macau, Susu espera que possa manter o actual plantel, que é composto por uma mistura de jogadores com idades dos 20 aos 40, sendo quase todos nascidos em Macau. Entre eles encontra-se um português, José Alvares, antigo jogador do CDF Benfica, à semelhança de Junior, que para além do CDF Benfica teve a oportunidade de jogar na primeira divisão ao serviço do Sporting de Macau.

Para além da preparação da equipa, essencial para os resultados alcançados nesta temporada, existe também um forte espírito de camaradagem, com almoços e jantares em que o futebol não é apenas o assunto em cima da mesa. Para além disso, desenvolvem outras actividades em conjunto, como a participação num estudo de melhoramento de performance desportiva na Universidade de Macau, que se baseia em treinos centrados no uso da plataforma vibratória. A equipa chegou mesmo a providenciar dados sobre a sua alimentação, actividade física diária e padrões de sono, aguardando os resultados da investigação realizada.

O Macau Chiba, cuja designação tem origem na cidade japonesa com o mesmo nome, foi fundado em 2011 por, entre outros, membros da equipa de futsal de Macau, os quais representaram a região em diversas competições oficiais a nível mundial. Para além da liga oficial de futebol, compete ainda em futsal e em diversos escalões etários.

“A equipa pretende servir como exemplo de que através de uma actividade competitiva e estimulante, os participantes conseguem melhorar a sua saúde e sociabilidade. Nesta temporada, diversos jogadores têm referido que a sua situação física melhorou significativamente, além de valorizarem as relações pessoais que desenvolveram no seio da equipa. De facto, sair vencedor dos jogos apenas permite uma satisfação momentânea, sendo que a vitória a longo prazo vê-se na melhoria pessoal, a todos os níveis, dos membros da equipa”, refere José Álvares.

Para o futuro, o Macau Chiba ambiciona outros projectos, incluindo a organização de torneios na Grande Baía, especialmente atendendo à experiência que o clube já reuniu no passado. Sobre o futebol, esse continuará a servir para criar laços também entre as comunidades, para além da partilha da experiências.

“O conceito de diplomacia desportiva, ou seja, o apelo à paixão pelo desporto como forma de transcender barreiras linguísticas e diferenças socio-culturais para unir pessoas, não é novo e o seu sucesso já está mais que provado. É nesse quadro que o Macau Chiba espera poder contribuir para a diversificação, promovendo a cultura do desporto bem como de Macau, com o objectivo de exponenciar o conhecimento sobre a região e dar alento ao seu turismo”, prosseguiu José Álvares.

No fundo, a temporada do Macau Chiba acabou por demonstrar que através de planeamento, persistência e espírito de equipa é possível atingir os objectivos planeados, mesmo numa terra com várias especificidades em termos do desenvolvimento do futebol.