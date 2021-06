Dezasseis comissões de candidatura para sufrágio directo receberam o OK da CAEAL

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Outras quatro aguardam aprovação por ainda não reunirem os pressupostos todos. CAEAL volta a lembrar que “ofertas de lembranças e benefícios não podem ter qualquer relação com as actividades eleitorais”.

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) divulgou ontem que aceitou 16 comissões de candidatura para o sufrágio directo, entre 22 inscrições, e cinco para o sufrágio indirecto.

Das seis que não receberam o ok da CAEAL, duas acabaram por desistir ainda no início do processo e as outras quatro debatem-se com questões diversas: três não reúnem as assinaturas desejadas – no mínimo 300 – e uma tem problemas relacionados com o seu logótipo e nome. “Dezasseis comissões de candidatura foram apreciadas e reconhecida a sua existência legal, enquanto três não preenchem os requisitos e nós já as notificámos para tentarem suprirem as deficiências. Existe ainda uma que estamos a decidir o que fazer, porque tem problemas com o seu símbolo. O mais tardar dia 24 de Junho temos as decisões finais”, disse aos jornalistas o presidente da CAEAL, o magistrado Tong Hio Fong.

O também juiz do Tribunal de Segunda Instância abordou o caso da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, que andou a distribuir ofertas às pessoas nos últimos dias. Apesar de não vislumbrar qualquer problema, Tong Hio Fong afirmou que entregaram o caso ao Comissariado contra a Corrupção (CCAC) para uma aprofundada investigação.

“Foi a única queixa recebida até ao momento. Na verdade, esta associação não apresentou qualquer pedido para constituir comissão de candidatura. Naturalmente que não se pode agir contra a lei eleitoral, mas por enquanto não verificámos indícios de corrupção eleitoral. A situação foi encaminhada ao CCAC e vamos aguardar os resultados da investigação”, referiu o presidente da CAEAL, que lembrou ainda que “ofertas de lembranças e benefícios não podem ter qualquer relação com as actividades eleitorais”.

As 16 comissões de candidatura que receberam o aval da CAEAL para irem a sufrágio directo são: Energia Colectiva de Macau, Aliança do Bom Lar de Wong Kit Cheng, a União Promotora para o Progresso de Ho Ion Sang, Macau Vitória, a União para o Desenvolvimento de Ella Lei, a Associação de Próspero Macau Democrático de Ng Kuok Cheong e Scott Chiang, a Associação do Novo Progresso de Macau de Sulu Sou, a União de Macau-Guangdong, agora com Zheng Anting à cabeça, o Observatório Cívico de Agnes Lam, o Poder da Sinergia, a Novos Jogos de Macau de Cloee Chao, os Poderes do Pensamento Político, a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau de Si Ka Lon e Song Pek Kei, a Associação do Progresso de Novo Macau com Paul Chan Wai Chi, a Nova Esperança do português José Pereira Coutinho e, por fim, a Força do Diálogo. As cinco comissões de candidatura para o sufrágio indirecto são: a União dos Interesses Empresariais de Macau, que representa o sector industrial, comercial e financeiro; a Comissão Conjunta da Candidatura das Associações de Empregados, que representa o sector do trabalho; a União dos Interesses Profissionais de Macau, que representa o sector profissional; a Associação de Promoção do Serviço Social e Educação, que representa os sectores dos serviços sociais e educacional; e a União Cultural e Desportiva do Sol Nascente, que representa os sectores cultural e desportivo. As comissões de candidatura aprovadas têm agora que apresentar uma candidatura formal, bem como o seu programa político até ao dia 5 de Julho.

A sétima Assembleia Legislativa da RAEM (2021 a 2025) será constituída por 33 deputados, de entre os quais 14 deputados eleitos por sufrágio directo, 12 eleitos por sufrágio indirecto e sete nomeados pelo Chefe do Executivo. O acto eleitoral ocorre no dia 12 de Setembro.