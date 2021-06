Anthony Correa

A comunidade portuguesa em Hong Kong tem tipo um papel de destaque desde o início da antiga colónia britânica até aos dias de hoje, já com administração chinesa. Talvez por isso, e muito mais, o Club Lusitano foi homenageado em várias ocasiões pelos governos português e de Macau, incluindo a Ordem Militar de Cristo (1949) e a Ordem do Infante Dom Henrique (1991) pelos serviços prestados à sua comunidade.

Fundado a 17 de Dezembro de 1866 por elementos da comunidade portuguesa de Hong Kong, o Club Lusitano tem mais de 150 anos de uma história recheada de grandes momentos. Erguido em Shelley Street, Mid-Levels, o clube ocupava um edifício com características coloniais neoclássicas. Em 1920, a direcção da instituição decidiu sair da antiga localização e assentar arraias na Ice House Street, onde se mantêm até hoje. Ao PONTO FINAL, Anthony Correa, gerente e tesoureiro honorário do Club Lusitano, falou um pouco da história, das iniciativas e dos projectos futuros do clube, numa altura em que o mundo ainda não conseguiu controlar a pandemia de Covid-19 e os desafios são ainda maiores.

Qual tem sido o grande papel do clube, desde 1866, primeiro durante a administração britânica do território, e agora com a administração chinesa?

O Club Lusitano é a casa exclusiva da comunidade portuguesa em Hong Kong há 155 anos. Foi fundada por membros filantrópicos da comunidade empresarial portuguesa para que os portugueses locais pudessem usufruir do seu próprio clube social, que incluía, nos seus primórdios, alojamento para homens que se deslocassem de Macau e outros territórios portugueses para Hong Kong a trabalho. O Club Lusitano foi homenageado em várias ocasiões pelos governos português e de Macau, incluindo a Ordem Militar de Cristo (1949) e a Ordem do Infante Dom Henrique (1991) pelos serviços prestados à sua comunidade. O Club Lusitano é a casa de todos os portugueses.

Como é ser português em Hong Kong, uma das maiores e mais populosas cidades do mundo?

A comunidade portuguesa desempenhou um papel de destaque em Hong Kong desde o seu início, enquanto colónia britânica, e continua a fazê-lo até hoje. Muitos dos nossos membros são proeminentes homens de negócios, na área do direito, na esfera governamental, em bancos, na arquitetura, na educação e nas artes de Hong Kong. Os portugueses têm contribuído significativamente para a qualidade de vida e diversidade da sociedade de Hong Kong desde a sua fundação em 1842.

É possível saber aproximadamente quantos cidadãos com passaporte português existem em Hong Kong? Destes, quantos são macaenses? E quantos destes são portugueses de Hong Kong?

Não temos estatísticas precisas sobre os cidadãos portugueses em Hong Kong, mas fomos informados anteriormente de que existem cerca de 200 mil cidadãos portugueses entre Hong Kong e Macau, o que a torna uma das maiores comunidades internacionais da Grande Baía. Tanto os residentes de Hong Kong como de Macau podem candidatar-se à adesão ao Club Lusitano.

Além do renomado restaurante, que outras actividades o Club Lusitano tem vindo a proporcionar aos seus associados?

O clube tem, de facto, um restaurante muito concorrido, o Sala Leal Senado, bem como a Pastelaria Lusitano, aberta o dia todo, e ainda o bar Piso Praia Grande e uma bibloteca. Além disso, possui um espectacular salão de festas, o Salão Nobre de Camões, e diversos outros salões para festas privadas, seminários de negócios e ainda uma sala para jogar mahjong. O clube acolhe muitas actividades culturais para os seus membros e convidados com enfoque na herança portuguesa e macaense. Publicamos uma revista trimestral, em forma de newsletter, que apresenta histórias antigas e actuais sobre a nossa comunidade.

O que a pandemia de Covid-19 trouxe de positivo e negativo para a instituição?

Como todos os estabelecimentos de restauração e clubes, a pandemia Covid-19 tem prejudicado as nossas operações devido ao distanciamento social imposto pelo Governo e outras restrições. No entanto, convém referir que o Club Lusitano continuou a prestar serviços aos seus membros durante a pandemia. Também continuamos a atrair novos membros para que conheçam as nossas instalações e serviços recém-renovados.

Como toda a questão da luta pela democracia em Hong Kong, a consequente adopção da Lei de Segurança Nacional afectou o clube e, mais importante, a comunidade portuguesa no território?

Não temos comentários sobre política, pois somos um clube social.

Que ligações, acordos ou parcerias mantém o clube com outras entidades da lusofonia como a Casa de Portugal em Macau, o Clube Militar ou o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong?

O Club Lusitano mantém ligações estreitas com todas as instituições portuguesas e macaenses em Macau. Temos também ligações recíprocas com os nossos clubes irmãos em Hong Kong, o Club de Recreio e o Victoria Recreation Club que, historicamente, eram principalmente clubes portugueses.

Mantém outras ligações com entidades em Portugal ou noutros países de língua portuguesa?

Sim, mantemos ligações com muitos em todo o mundo, dos quais a Fundação Oriente, o Grémio Literário em Lisboa, as diversas Casas de Macau espalhadas pelo mundo, Associação Euro-asiáticos de Singapura, entre muitos outros.

Em 2019, foram realizadas grandes obras de renovação no Club Lusitano. O que mudou?

A nossa extensa renovação transformou o clube com novas instalações para os membros, como a pastelaria, uma adega, uma biblioteca, chuveiros e novas salas de função/jantares privados. A oferta de restauração foi actualizada com instalações dedicadas para refeições requintadas, novos serviços de pequeno almoço e ofertas de confeitaria/cafeteria durante o dia todo. A maior parte dos nossos principais produtos e vinhos são agora directamente provenientes de Portugal. Estamos entusiasmados com a recente adição do nosso chef executivo Fábio Pombo, que irá trazer uma nova oferta de comida portuguesa aos nossos membros e convidados.

Falou do chef Fábio. Tem sido uma aposta vencedora?

O Fábio juntou-se a nós recentemente e até agora tudo bem. É, de facto, um prazer tê-lo no Club Lusitano [leia a conversa com o chef português Fábio Pombo em anexo].

Quais são os planos do Club Lusitano para o futuro?

O clube está a trabalhar arduamente para promover eventos portugueses e macaenses em Hong Kong com o principal destino a comunidade lusitana. Também temos muitos planos para trabalhar com os nossos amigos em Macau, assim que conseguirmos estabelecer uma bolha de viagem entre Hong Kong e Macau. A instituição também está a apoiar activamente uma exposição portuguesa planeada para o Museu de História de Hong Kong, que apresentará as contribuições de longa data da comunidade portuguesa em Hong Kong.