Cheong Li representa Macau no evento Lisboa Mistura

Cheong Li/DR

O músico nascido em Macau está radicado em Lisboa. É um instrumentista de ehru e sobe ao palco dia 27 de Junho, o último dia do evento. Toca frequentemente com Conan Osiris.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O músico Cheong Li é o nome escolhido para representar Macau na 15.ª edição do Lisboa Mistura a ter lugar de 25 a 27 de Junho no Jardim do Palácio Pimenta – Museu de Lisboa, no Campo Grande, precisamente em Lisboa. O instrumentista chinês toca no último dia, inserido num espectáculo multicultural que começa às 15h30 (hora de Portugal).

Cheong Li é um compositor e tocador de erhu, um instrumento de duas cordas originário da China, parecido com um violino. Nasceu em Macau e cresceu em Hong Kong. Viveu em Londres e agora está radicado em Portugal.

Licenciado em Música pela Universidade Chinesa de Hong Kong, em 2002, estudou composição com professor Victor Chan e erhu com Hsin Hsiao Ling. Obteve o grau de doutor em Composição Musical, em 2014, na Universidade de York, no Reino Unido e estudou com professor Roger Marsh.

As suas composições muitas vezes apresentam elementos de improvisação. O Impromptu II, de 2011, para flauta de alto nível e electrónica ao vivo foi realizado no Soundscape Festival em Maccagno, em Itália (2012) e no ISCM World Music Days, na Áustria (2013).

Cheong Li interessa-se em intercâmbio cultural, em particular com a música clássica hindustani e turca. Toca frequentemente com artistas portugueses de onde se destaca o cantor Conan Osiris e o grupo Quid.

Selma Uamusse e Stereossauro cabeças de cartaz, com convidados de luxo

A primeira actuação deste festival começa às 20h30 (hora em Portugal) do dia 25 de Junho. Será protagonizada por Selma Uamusse, que apresentará “Kaya Kwerthu”, com participações especiais de Gospel Collective, Rodrigo Leão, Sara Tavares e Tó Trips.

Reservado para o dia 26, pelas 17h, está o espectáculo dos Carlos Martins Quinteto, que apresentam o concerto “D’ Improviso – Ritmo e Improvisação”.

Ao fechar o principal dia do evento, pelas 20h30 acontece a actuação musical de Stereossauro, que apresentará o álbum “Bairro da Ponte” na companhia de nomes consagrados como Camané, Capicua, Carlão, Chullage, NBC e Ricardo Gordo.

O dia 27 promete ser o mais multicultural de todos. Para além de Cheong Li, sobem ao palco representantes de diferentes países e regiões lusófonas. O grupo Fado Bicha representa Portugal. Baque Mulher vai representar o Brasil. Os representantes da Guiné-Bissau serão Braima e Canago. E a Índia terá Jhalak como intérprete.

Tempo ainda para um set do DJ Cruzfader, que começa pelas 19h, antes do último espectáculo da autoria da Oficina Portátil de Artes (OPA), um projecto artístico concebido pela Sons da Lusofonia com foco no hip-hop.

A entrada para este evento é gratuita e limitada ao número de lugares disponíveis. Cada pessoa só pode levantar, no máximo, dois bilhetes. A bilheteira estará aberta entre as 10h e as 22h nos dias 25 e 26 de Junho e entre as 10h e as 20h no dia 27.