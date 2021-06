Chama lusitana não se apaga em Hong Kong

DR

O Club Lusitano é um dos clubes sociais mais antigos e famosos de Hong Kong, com mais de 150 anos, feitos em 2016, foi fundado como um clube de membros privados para a comunidade portuguesa local e até hoje mantém a sua identidade cultural através da sua língua e da sua cozinha, hoje dirigida pelo chef Fábio Pombo [ver peça à parte].

Tudo começou em 17 de Dezembro de 1866. A inauguração do Club Lusitano foi considerada, à época, uma das mais importantes ocasiões para a comunidade portuguesa de Hong Kong. A propriedade, localizada na Shelley Street, era espaçosa ao estilo colonial com arquitetura neoclássica. Tinha um grande salão, um teatro, uma biblioteca e ainda uma variedade de salas sociais. Dizem os documentos antigos que todo o teatro em Hong Kong era realizado no Club Lusitano antes do City Hall Theatre ser inaugurado em 1869.

O Club Lusitano rapidamente tornou-se um local fulcral para a pequena comunidade portuguesa na região vizinha. Muitos portugueses, alguns vindos de Macau naqueles anos para se instalarem em Hong Kong, viviam perto da Shelley Street, o que tornava tudo muito mais fácil.

A comunidade portuguesa financiou em grande parte o Club Lusitano com os seus próprios recursos, pouco esperando dos colonos britânicos. Cerca de três quartos do custo de construção do primeiro Club Lusitano foram atribuídos a dois membros: J. A. Baretto e Delfino Noronha. O clube acabava por funcionar, em parte, como local de reunião e decisão de questões relacionadas com a comunidade portuguesa e Portugal, inclusive questões de índole política. Governadores, diplomatas, políticos em geral e militares. Todos passaram pelas instalações do clube.

DR

No final do século XIX, foi tomada a decisão de mudar o Club Lusitano de forma a encontrar uma localização mais central. Um dos seus membros, A.M.L. Soares, comprou um terreno na Ice House Street e depois vendeu-o ao clube a preço de custo. Estava tomada a decisão que mudaria, para sempre, a história do Club Lusitano, uma vez que o terreno onde ainda hoje está a sede do clube é da propriedade do mesmo.

O Club Lusitano floresceu na sua nova localização. Passou a ser, na primeira metade do século XX, um clube masculino e com regras muito apertadas O Salão Luís de Camões, por exemplo, tornou-se um local conhecido com muitos bailes, recepções e eventos oficiai.

A Segunda Guerra Mundial poupou Macau, mas não poupou Hong Kong. A comunidade portuguesa sofreu muito com os bombardeamentos japoneses desde 1941 até ao final da guerra em 1945.

Após a rendição de Hong Kong aos japoneses, o Club Lusitano tornou-se um refúgio para a comunidade portuguesa e muitos procuraram por ali abrigo. A boa notícia em tempo de guerra é que o clube foi capaz de continuar a operar sob a neutralidade portuguesa invocada por António de Oliveira Salazar, ditador nacionalista português.

DR

Finda a guerra e já em 1949, o governo português concedeu ao Club Lusitano a Ordem Militar de Cristo em reconhecimento de serviços de destaque no exercício das funções de soberania ou administração pública, e de magistratura e diplomacia.

Em 1964, o edifício situado no número 16 da Ice House Street foi demolido e substituído por um novo edifício de 12 andares desenhado pelo arquitecto macaense Alfredo Alvares. O Club Lusitano mudou-se, temporariamente, para outra localização enquanto decorria a construção. O clube ocupou apenas cinco andares no novo prédio, que existiu até 1996, tendo sido arrendados os andares inferiores a diversas empresas e instituições, muitas delas públicas. Tudo parecia correr bem. O valor do terreno subia, o imobiliário encarecia, por isso a receita da instituição também engordava.

Nos anos de 1990, a direcção do clube decidiu substituir o edifício de 30 anos, tenho convidado o arquitecto macaense Gustavo da Roza para executar o projecto. De 12 andares se passa a 27, com o clube a continuar a guardar para si os cinco últimos pisos. Durante a obra, o clube viveu temporariamente na Queen’s Road Central.

DR

Em 2002 fixou-se por completo no actual edifício e em 2016 celebrou o seu 150.º aniversário. O número de membros aumentou novamente nos últimos anos com a mudança das regras e consequente admissão de mulheres, mas também com o regresso de muitos macaenses da diáspora e a inclusão de mais portugueses, principalmente aqueles que chegaram a Hong Kong e a Macau depois de 2010.

G.L.P.