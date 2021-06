Avaliação das propostas para licenças de jogo seguiu “critérios muito objectivos”, diz ex-director da DICJ

O antigo responsável da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), Manuel Joaquim das Neves, assegurou ontem, em tribunal, que a comissão encarregada de avaliar as propostas para uma concessão de jogo em 2002 guiou-se por critérios rigorosos e objectivos ao longo de todo o processo. Questionado sobre a data que marcou o fim da parceria entre a Asia American e três empresas ligadas ao grupo da Las Vegas Sands, o ex-director da DICJ assumiu dificuldades ao recordar pormenores, mas frisou que as partes interessadas teriam de informar a comissão sobre o fim da ligação durante o processo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Comissão que avaliou as propostas de adjudicação de licenças de jogo em 2002 teve em conta critérios objectivos e rigorosos, afirmou ontem o antigo director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), Manuel Joaquim das Neves, em tribunal, durante uma sessão do julgamento que opõe a Asia American Entertainment Corporation (AAEC) a várias empresas do grupo Las Vegas Sands. A empresa liderada por Marshall Hao reivindica uma indemnização de 96,4 mil milhões de patacas ao grupo de casinos norte-americano, na sequência da quebra de um acordo de parceria, em 2002, para uma concessão de jogo em Macau.

Em declarações ao colectivo de juízes do Tribunal Judicial de Base, o ex-director da DICJ começou por explicar que, nas reuniões com os concorrentes, “os membros da comissão estavam todos presentes” e assumiu que a experiência do passado na área de jogo dos concorrentes foi tida em conta. “Tomámos em conta a experiência da STDM no caso da SJM (empresa criada em Novembro de 2001), assim como no caso da Wynn”, disse Manuel Joaquim das Neves.

“Os documentos entregues pela concorrente Asian American com referência ao Venetian Venture Developtment, a comissão interpretou-os como se referindo ao grupo Venetian?”, questionou o advogado Jorge Menezes. “A Asian American e a Venetian Venture Developtment eram um só”, respondeu Manuel Joaquim das Neves, acrescentando que a comissão teve conhecimento “na parte final [do processo]” do fim da parceria e de uma tentativa de associação entre a Asia American com outra empresa, “que acabou por ser indeferida”, e que “depois houve uma proposta de associação da Galaxy com a Venetian”.

Na sequência desta resposta, o advogado em representação da AAEC, Jorge Menezes, questionou o antigo membro da comissão se tinha sido a partir da data em que foi anunciada a associação entre a Galaxy e a Venetian que a comissão teve conhecimento de que tinha deixado de haver acordo entre a Asia American e a Venetian. “A comissão recebeu uma carta, não me lembro da data”, disse Manuel das Neves.

“E lembra-se de alguma carta da Galaxy, enquanto concorrente, a dar conta da associação com a Venetian?”, inquiriu o advogado da Asia American, ao que a testemunha respondeu: “Não me lembro, mas sei que deve ter havido porque [a proposta] foi avaliada, mas seria lógico que isso acontecesse até à Venetian associar-se à Galaxy, uma vez que tinha uma ligação com a Asia American”, respondeu Manuel das Neves, frisando que as empresas tinham de informar a comissão caso terminassem a parceria. “Teriam de informar a comissão que já não tinham ligação”, algo que a equipa jurídica da Asia America defende ter acontecido a 1 de Fevereiro de 2002 com uma notificação assinada por David Friedman enviada à comissão a dar conta que a Venetian tinha terminado a sua parceria com a Asia American

O advogado da AAEC recordou que houve uma ronda de consultas com os concorrentes entre 15 e 19 de Janeiro de 2002 na qual as candidaturas de adjudicação apresentaram-se perante a comissão. “Se a Asia American apareceu perante a comissão com a Venetian, quer dizer que elas estavam juntas?”, inquiriu Jorge Menezes. “Sim, parece-me lógico que assim seja”, respondeu Manuel das Neves, embora tenha sido confrontado com o facto de no dia 31 de Janeiro a comissão ter recebido uma carta da Asia American com um pedido de associação com outra parceira.

Nesta matéria, o juiz questionou a testemunha sobre como se apresentou a candidatura da AAEC numa reunião realizada em meados de Janeiro. “A comissão sabia que a Asia American e a Venetian já se tinham separado nessa ronda de consultas?”, inquiriu o juiz. “A comissão esteve com o Bill Weidner e o David Friedman. Sei que houve reuniões com eles pois estavam em representação da Venetian”, respondeu a testemunha sem adiantar pormenores. “Mas durante essas reuniões, a comissão perguntou se as duas partes mantinham o acordo?”, insistiu o juiz, mas o antigo membro da comissão remeteu mais explicações para Jorge Oliveira, antigo coordenador do Gabinete para os Assuntos do Direito Internacional. “Seria lógico que perguntasse, mas na altura foi o dr. Jorge Oliveira que tratou dessa parte em conjunto com todos os elementos da comissão”.

Sobre os moldes das propostas da AAEC e da Galaxy apresentadas à comissão, Manuel das Neves apenas referiu que tinham em comum uma parceria com a Las Vegas Sands em moldes semelhantes. “Ambas propostas centravam-se naquilo que a Venetian podia oferecer, neste caso, experiência na área de gestão de casinos e espaços de convenções e exposições. E neste concurso de atribuição de licenças de jogo, o factor da experiência foi tido em conta, mas havia uma série de critérios a ser avaliados”, disse o antigo membro da comissão, considerando ainda que a “Galaxy não teria vencido o concurso sem a Venetian, pois não tinha essa componente de jogo como experiência” e que, inicialmente, “os parâmetros gerais das propostas eram iguais: o Venetian fazia a gestão de tudo relacionado com jogo assim como convenções e exposições”.

No entanto, Manuel das Neves assinalou que havia outros critérios no regulamento da comissão que avaliou as propostas, nomeadamente os prémios, a contribuição para a sociedade, proposta de investimento, criação de postos de trabalho e formação profissional. “Se a Venetian, com o mesmo acordo com a Galaxy, se apresentasse com outro concorrente, teria sempre muito mais possibilidades de vencer uma licença? Talvez, mas no relatório fundamental estão lá todos os critérios. A Asia American com a Venetian, qual seria a pontuação? Provavelmente sim, ganhava. Mas não quero estar a especular sobre algo que não aconteceu pois teríamos de seguir os mesmos critérios da comissão. Tentei ser o mais objectivo possível. Está tudo no relatório fundamentado. A comissão fez o seu trabalho com o máximo de rigor possível”, assegurou o ex-director da DICP.