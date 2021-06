Arraial de São João cancelado devido a limitação no apoio financeiro

A comissão organizadora do arraial de S. João anunciou ontem o cancelamento do evento deste ano, que deveria decorrer no fim-de-semana de 26 e 27 de Junho. Os organizadores da iniciativa justificaram o cancelamento com as medidas de prevenção da epidemia impostas pelos Serviços de Saúde e também pela “limitação no apoio financeiro”.

A organização alega que a redução nos apoios de que o arraial tem beneficiado nos últimos anos, “sendo compreensíveis por todos”, impossibilitaram que o evento se realizasse no Bairro de S. Lázaro, como habitual, “uma vez que os custos inerentes são insuportáveis pelas associações organizadoras”. Recorde-se que a comissão organizadora do arraial é composta pela Associação dos Macaenses, Associação dos Jovens Macaenses, Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau, Casa de Portugal em Macau, entre outras.

Além disso, a organização diz também que “a necessidade de manter abertas determinadas vias públicas, que atravessam a zona habitualmente abrangida pela área do arraial, “tornou difícil a realização do evento nos moldes a que o público já se acostumou”.

A organização diz que chegou a ser equacionada a hipótese de o arraial se realizar este ano noutro local. “Todavia, tal hipótese exigiria um compromisso imediato, algo incompatível com os ajustes orçamentais e a burocracia inerentes à alteração do pedido de apoio financeiro, que tal mudança implicaria”, justifica.

Por isto, “a comissão optou por adiar a realização do evento por mais um ano, com estratégia e ideias renovadas, para que o 24 de Junho se perpetue como evento festivo de Macau”, lê-se no comunicado divulgado ontem. Por fim, a comissão organizadora aproveita para “reiterar a sua gratidão a todas as entidades e os serviços públicos envolvidos nesta actividade, muito em particular à Direcção dos Serviços de Turismo e à Fundação Macau, pelo apoio decisivo com que têm contribuído para o êxito das sucessivas edições do Arraial de S. João, que tem sido organizado desde 2007”.

A.V.