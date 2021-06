Wong Weng Cheong inaugura exposição na Casa Garden

Artista local espalhou seis ovelhas gigantes pelo espaço da Casa Garden. A exposição, que ficará patente até 31 de Agosto, versa sobre “um mundo selvagem surreal”, onde ovelhas acabam por deixar para trás as gramíneas que sempre lhes sustentam as vidas.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O artista Wong Weng Cheong estreia, este sábado, a exposição “Em Algum Lugar Ainda Selvagem”, pelas 17h30, na Casa Garden. O artista espalhou ovelhas gigantes, com umas pernas enormes, pelas instalações da delegação de Macau da Fundação Oriente, naquilo que o próprio confessou ao PONTO FINAL ser “um fenómeno”. “Num mundo selvagem surreal, estas ovelhas como criaturas abandonaram a sua necessidade básica de sobrevivência e deixaram a superfície sem quaisquer reservas. À medida que as patas das criaturas cresciam, elas deixavam para trás as gramíneas que sustentam as suas vidas. Embora perante a fome o seu gene já não lhes permite dobrar-se”, começou por explicar Wong Weng Cheong.

Segundo o coordenador da exposição, estarão em exibição seis grandes esculturas e instalações, assim como quatro fotografias. Para um artista nascido dos anos de 1990, há uma aspiração em ver as nuvens levantarem-se sozinhas. As obras mostradas até agora reflectem sem dúvida a majestade por detrás das suas linhas delicadas. “As criaturas continuam a crescer e são capazes de ignorar o mundo. Embora vulneráveis na sua posição, na realidade não têm predadores neste mundo selvagem. Ironicamente, as criaturas podem ter-se tornado o seu único inimigo natural quando optaram por abandonar as gramíneas”, disse ainda o autor, que acrescentou: “Portanto, neste mundo selvagem, ao olhar para a superfície, haverá o epitáfio final das criaturas escrito no seu sangue.”

Wong foi o artista mais jovem seleccionado para a primeira Trienal de Gravura de Macau. Posteriormente, recebeu uma bolsa do Instituto Cultural para estudar no Goldsmiths College of Art, em Londres. O seu trabalho, tanto na composição como na escultura, é único. A sua primeira exposição individual no Japão foi amplamente elogiada pelo círculo de arte em Quioto e as suas obras foram, na altura, recolhidas por empresas culturais.

A exposição na galeria da Fundação Oriente em Macau fará parte das celebrações do Dia Nacional de Portugal, com o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong a marcar presença na tradicional cerimónia de corte da fita. A exposição estará aberta das 10h às 19h diariamente até 31 de Agosto, e encerrará às segundas-feiras.

No final do ano passado e até Fevereiro deste ano, o artista apresentou ““Art-City-People Exhibition Series: Above the Descending” na galeria do Armazém do Boi, onde mostrou seis pinturas e quatro instalações de estética muito sóbria.