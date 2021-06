Novo posto de vacinação abre em Mong-Há na segunda-feira

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O novo local de inoculação permitirá uma quota diária de cerca de 1000 vacinações, o que com as melhorias de outros postos de vacinação elevará para 10 mil o número de vacinas possíveis de ser administradas por dia.

Gonçalo Lobo Pinheiro

No próximo dia 21 de Junho abrirá ao público mais um local de vacinação contra a Covid-19. O novo posto de Mong-Há disponibilizará uma quota de até cerca de 1000 vacinações por dia, revelaram os Serviços de Saúde na habitual conferência de imprensa diária. Juntamente com algumas melhorias a serem realizadas nos postos de vacinação existentes, as autoridades sanitárias do território garantem que estão preparadas para inocular até cerca de 10 mil pessoas por dia, neste momento.

Ao mesmo tempo, os Serviços de Saúde também anunciaram a abertura de um novo centro de testagem de ácido nucleico no bairro na Areia Preta, localizado na zona norte da península de Macau.

As autoridades também anunciaram que, neste momento, 85% das pessoas vacinadas foram inoculadas com a vacina chinesa da Sinopharm, enquanto que as restantes 15% receberam o fármaco da BioNTech. “A maioria das pessoas continua a procurar mais pela Sinopharm”, acrescentou o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Tai Wa Hou, numa altura em que o território vai receber 10 mil doses da vacina mRNA da alemã BioNTech já este fim-de-semana.

Outro dos temas da conferência de imprensa de ontem relacionou-se com o indivíduo de 18 anos, residente de Macau, que testou um “fraco positivo”. As autoridades aguardam resultados de novos testes para chegar à conclusão se se trata de uma recaída ou de uma reinfecção. “Se for uma recaída não conta como caso de Covid-19, se apurarmos que é uma reinfecção, assim já temos de aumentar o número de casos ocorridos em Macau, sendo considerado importado”, lembrou a coordenadora do núcleo de prevenção de doenças infecciosas e vigilância da doença, Leong Iek Hou.

Anteontem à noite, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus revelou que “a 15 de Dezembro de 2020, em Hong Kong, o homem “foi diagnosticado com o novo tipo de coronavírus”. Manifestou sintomas como febre e tosse e foi submetido ao tratamento médico de isolamento no AsiaWorld-Expo de Hong Kong.

O doente afirmou que não foi vacinado contra a Covid-19. A 13 de Junho, o teste de ácido nucleico deu resultado negativo, o homem apanhou um táxi desde a sua residência em Hong Kong para o posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau em Hong Kong, e depois apanhou o autocarro das 18h com destino ao posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau em Macau.

Depois da entrada em Macau, foi sujeito à observação médica no Hotel Pousada Marina Infante conforme as medidas de quarentena dos Serviços de Saúde. Posteriormente, a amostragem na zaragatoa nasofaríngea deu resultado positivo fraco para o novo tipo de coronavírus, e o indivíduo acabou por ser encaminhado para o Centro Clínico da Saúde Pública de Coloane para observação mais aprofundada.

Dados oficiais divulgados ontem às 16h mostram que foram administradas 267.738 doses, tendo sido vacinadas até ao momento 187.087 pessoas. 105.197 pessoas foram inoculadas com a primeira dose e 81.890 já receberam as duas doses.