Museu da Cerveja deverá abrir em Macau a 1 de Agosto

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Tudo depende de um acordo entre uma cervejeira local e um hotel no Porto Interior. Um local dedicado à cerveja está prestes a nascer no território e fará parte dos novos roteiros para as férias de Verão promovidos pela Direcção dos Serviços de Turismo.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Deverá nascer em breve um museu dedicado à cerveja na zona do Porto Interior. A novidade foi divulgada ontem pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) durante a conferência de imprensa de apresentação da II Fase do plano de Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau, que durará de 1 de Julho a 31 de Agosto.

O Museu da Cerveja será um espaço dedicado à bebida que permitirá aos visitantes, para além de beber cerveja, saber como se faz a famosa bebida. “Estamos a apontar a sua abertura para o dia 1 de Agosto, mas neste momento ainda está tudo em aberto. Trata-se de uma parceria entre uma cervejeira local e um hotel no Porto Interior, para criar um local de experiências relacionadas com a cerveja. Entrará no roteiro, como disse, a partir de Agosto”, explicou Andy Wu, presidente da Associação de Indústria Turística de Macau, coadjuvado pela directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes.

Senna Fernandes apresentou 15 novos roteiros turísticos na cidade que integram a segunda fase do programa que inclui mais excursões e três possibilidades de passeios marítimos, bem como prática desportiva e gastronomia. “Vamos colocar nos novos roteiros as Casas Museu da Taipa, o Jockey Club, o Galaxy, o Studio City, o TeamLab, entre muitas outras coisas. Vamos apostar em actividades de família e no conceito ‘faça você mesmo’”, revelou aos jornalistas a responsável máxima da DST.

O Turismo pretende, nesta segunda fase, impulsionar o consumo nos bairros comunitários. Por isso, continuará a dar aos participantes um cartão de consumo diário com 100 patacas, para serem gastas no comércio tradicional e local nos bairros da cidade. “Queremos mais consumo nos bairros de Macau e não nos hotéis. O objectivo é beneficiar o comércio local nesses bairros”, notou Maria Helena de Senna Fernandes, que colocou como fasquia de adesão ao plano cerca de 100 mil pessoas.

Passear de helicóptero é que está a dar

A grande aposta desta segunda fase, à semelhança do que sucedeu na primeira fase, são as viagens de helicóptero que se esgotam num abrir e fechar de olhos. Na primeira fase inscreveram-se 14 mil pessoas. O prazo de inscrição prévio decorrerá entre 17 e 20 de Junho nas agências de viagens do território. O sorteio terá lugar no dia 21 de Junho, no qual serão sorteadas 648 pessoas. “A empresa que faz o serviço só o disponibiliza aos fins-de-semana, por isso as vagas não são muitas. Ainda assim, para o sorteio estão legíveis as pessoas que se inscreveram na primeira fase e não foram sorteadas, bem como todas as que agora se inscreverem”, garantiu a directora dos Serviços de Turismo.

O programa de “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau” começou em Abril e vai decorrer até Dezembro, tendo um orçamento inicial de 120 milhões de patacas, valor que as autoridades admitem poder não ser o final. Na primeira fase, por exemplo, “o apoio financeiro do Governo foi de 4,8 milhões de patacas”, disse Senna Fernandes, que acrescentou que agora, a maioria dos roteiros e experiências já podem ser realizadas durante a semana, pelo que esse apoio irá certamente aumentar.

“Inscreveram-se na primeira fase 11.314 pessoas para participarem nas actividades. Um total de 297 excursões foram realizadas nas seis rotas da primeira fase, com um total de 9.445 participantes, o que dá uma média de 556 pessoas e 17 excursões por dia. 8343 pacotes de experiência hoteleira foram vendidos com a participação de 21.029 pessoas”, notou ainda.

Das seis actividades existentes na primeira fase do plano, as autoridades deixaram cair duas: a actividade com a orquestra, que só tinha tido uma excursão inscrita, e a actividade de apreciar as aves, “uma vez que isso tem a ver com o clima e no Verão as aves abandonam as zonas ecológicas”, concluiu a directora dos Serviços do Turismo.