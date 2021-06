Macau suspende actividade de escritório de representação em Taiwan

Sem avançar quaisquer razões, a RAEM anunciou ontem que suspende, a partir de sábado, todas as actividades relacionadas com a Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan.

O Governo de Macau revelou ontem que irá suspender todas as operações Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan, seguindo os passos de Hong Kong, que tomou a mesma decisão no mês passado em resposta ao apoio de Taipé aos activistas pró-democracia.

Em comunicado publicado pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS), o Executivo liderado por Ho Iat Seng afirmou que o escritório de representação deixará de funcionar a partir de 19 de Junho e que os residentes de Macau radicados na Formosa podem pedir ajuda através de uma linha directa 24h providenciada pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST). “Ao longo dos tempos, o Governo da RAEM tem procedido, de acordo com a lei, com as formalidades de apreciação dos pedidos de documentos dos funcionários da Delegação de Taiwan em Macau. Todavia, a renovação dos documentos dos actuais e dos novos funcionários da Delegação de Macau em Taiwan, até ao momento, ainda não foram aprovados, pelo que se tornou inevitável a suspensão temporária do seu funcionamento”, justificou o Executivo.

O Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan, que trata das relações políticas da ilha com a China, lamentou a decisão de Macau, dizendo em comunicado que a mesma foi tomada “unilateralmente”. “Sempre defendemos as atitudes de boa vontade e benefício mútuo e tentámos o nosso melhor para prestar assistência”, pode ler-se no comunicado, que ainda reiterou que o escritório de representação de Taiwan em Macau continuará a funcionar.

O Governo de Hong Kong referiu no mês passado que a acção de Taiwan, no ano passado, de abrir um escritório em Taipé para ajudar as pessoas que queriam deixar Hong Kong após a imposição de uma rígida lei de segurança nacional, foi uma “grande interferência nos assuntos internos” acusações rejeitadas democraticamente por Taiwan.

Taipé fez notar que fornece assistência humanitária e serviços necessários para as pessoas de Hong Kong que vêm para Taiwan legalmente e que, como outras democracias, as apoia na sua “luta pela democracia e liberdade”.

No ano passado, autoridades de Taiwan em Hong Kong foram informadas de que os seus vistos não seriam renovados a menos que assinassem um documento a apoiar a reivindicação de Pequim da política de “uma só China”.

“É ainda de sublinhar que, perante os assuntos no âmbito da relação entre Macau e Taiwan, o Governo da RAEM agirá, como sempre, de acordo com a Lei Básica, o princípio de “uma única China”, assim como o princípio e política fundamental do Governo Central sobre os assuntos entre Macau e Taiwan, por forma a impulsionar e aprofundar em continuidade o intercâmbio e a cooperação entre as duas regiões”, fez notar o GCS no seu comunicado.

A China já propôs, por diversas vezes, que Taiwan se submeta ao Governo de Pequim sob um acordo de ‘Um País, Dois Sistemas’ semelhante ao que vigora em Hong Kong e Macau, mas todos os principais partidos políticos da Formosa rejeitaram a ideia.

Macau, tal como está consagrado no website da Delegação Económica e Cultural, “tem mantido relações estreitas com Taiwan” com o objectivo de benefício e ganho mútuos, “proporcionando informações e serviços a fim de intensificar o intercâmbio e a cooperação entre Macau e Taiwan em diversos âmbitos”.

Devido à decisão de Taiwan, a China já fez saber que, mais dia menos dia, vai anexar Taiwan, nem que seja à força. Ontem, por exemplo, a China enviou 28 caças em direcção à ilha, na maior demonstração de força desde que Pequim começou a enviar aviões quase diariamente, no ano passado, revelaram as autoridades da Formosa. A demonstração de força ocorre depois de líderes dos países do G7 terem emitido uma declaração a apelar a uma resolução pacífica para as questões do Estreito de Taiwan e a destacarem a importância da paz e estabilidade na região.

A Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan funcionava desde o dia 2 de Dezembro de 2011 no 56.º andar do icónico edifício Taipei 101. O escritório estava a ser gerido por Lam Chi I, chefe da delegação substituto.

G.L.P.