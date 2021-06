Julgamento da Sands arrancou ontem com dois membros da comissão que atribuiu licenças de jogo

Dois antigos membros da comissão do concurso de jogo do Governo testemunharam ontem no arranque do julgamento que opõe a Asian American Entertainment Corp (AAEC) à Las Vegas Sands num caso de alegada quebra de acordo para uma parceria de concessão de jogo em Macau, em 2002. Em tribunal, Maria Nazaré Portela, chefe do Departamento Jurídico da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, reconheceu que a comissão foi informada, formalmente da extinção da parceria a 1 de Fevereiro desse ano depois de uma reunião de apresentação do projecto a 15 de Janeiro, data em que terá terminado a parceria entre a AAEC e o grupo Las Vegas Sands. Aos juízes, os representantes da AAEC defenderam que a proposta da Asian American e da Galaxy eram idênticas quanto ao posicionamento operacional das empresas do grupo Sands na parceria.

A Asian American Entertainment Corp (AAEC) exige 96,45 mil milhões de patacas a várias empresas do grupo Las Vegas Sands por uma alegada quebra contratual de parceria em 2002 para uma concessão de jogo em Macau.

Depois de vários adiamentos, o julgamento começou ontem no Tribunal Judicial de Base com o depoimento de dois membros da comissão do concurso de jogo do Governo que analisou e avaliou todas as propostas de adjudicação para licenças de jogo em Macau, sendo que os representantes legais da empresa de Taiwan liderada por Marshall Hao levantaram, desde logo, questões sobre como foi encarada a participação da Las Vegas Sands no concurso com a AAEC, ou seja, se tinha concorrido enquanto grupo ou empresa particular. Por sua vez, a Sands procurou demonstrar que era apenas uma empresa de entre as várias que constam nos documentos, nomeadamente LVS (Nevada) International Holdings Inc, Venetian Venture Development LLC, Las Vegas Sands LLC, Las Vegas Sands Inc e Venetian Casino Resort LLC.

Em declarações ao tribunal, Maria Nazaré Portela, chefe do Departamento Jurídico da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, considerou que a comissão tinha avaliado a proposta tendo em consideração a integração das várias empresas do grupo Sands, e não enquanto uma empresa particular. Já Eric Ho, antigo secretário da comissão e ex-vice-presidente da Venetian, foi mais ambíguo na resposta, ao dizer apenas que enquanto membro da comissão via a Sands como um grupo.

“A Sands procurou demonstrar que era só uma empresa de entre as várias que constam nos documentos. Estão os três nomes em todos os documentos. E como a Nazaré Portela chamou à atenção, o próprio contrato diz que a Venture Venetian Development, directa ou indirectamente, ou quais afiliadas. O próprio Eric Ho disse mais que uma vez que era o grupo”, disse ao PONTO FINAL uma fonte próxima do processo, acrescentando que interessava à defesa da Sands demonstrar que havia só uma empresa uma vez que, “se perderem, perdem os três, não é só uma empresa que perde, perdem todos”.

No entanto, a grande questão em discussão na audiência de ontem foi se o grupo da Las Vegas Sands violou, ou não, a vinculação jurídica que tinha com a Asian American na altura em que foi apresentado o projecto à comissão em meados de Janeiro de 2002, quando as duas empresas apresentaram uma proposta conjunta para uma concessão de jogo no território. Durante o processo, a Las Vegas Sands terminou o contrato de parceria que a ligava à AAEC a 15 de Janeiro, e aliou-se ao grupo Galaxy Entertainment para concorrer ao mesmo concurso.

Para a defesa da AAEC, o incumprimento do contrato será inequívoco, pois alegou que a vinculação entre a Asian American e a Venetian estipulava que não podiam negociar com outro concorrente, dar-lhes segredos ou associarem-se a outro concorrente. Já a equipa jurídica da Las Vegas Sands mostrou em tribunal uma reclamação enviada ao antigo Chefe do Executivo Edmund Ho onde consta que o contrato de parceria entre as duas partes teria terminado a 15 de Janeiro de 2002, a data em que a comissão terá recebido a proposta conjunta da AAEC com a Sands.

Questionada sobre a discrepância entre datas, Maria Nazaré Portela assegurou que a comissão tinha sido formalmente informada do fim da parceria apenas no dia 1 de Fevereiro de 2002, enquanto que Eric Ho corroborou inicialmente a informação, mas acrescentou depois lembrar-se de ter lido que o contrato de parceria expirava a 15 de Janeiro.

“Na pior das hipóteses, a Asian American teve uma reunião no dia 15 de Janeiro perante a comissão de concurso de jogo, em que, segundo a Venetian, o contrato acabou naquele dia. Então estão a fazer uma exposição, vieram da América em aviões privados com apresentações de Power Point a pedir uma licença e não se lembraram de dizer à comissão que o acordo entre as partes terminou naquele dia?”, contou ao PONTO FINAL uma fonte próxima da defesa da AAEC.

Outro ponto muito discutido na audiência de ontem foi se as propostas de adjudicação da AAEC e da Galaxy eram iguais, ou não, uma vez que ambas tinham como mais valia a experiência da Las Vegas Sands na indústria de jogo, quer ao nível operacional dos casinos, como ao nível de gestão hoteleiro e de espectáculos, exposições e convenções.

No entender da defesa da Sands, a proposta da AAEC era mais direccionada para o sector bancário, enquanto que a parceria com a Galaxy destinava-se mais ao turismo regional. Já os representantes legais da AAEC não entendem a razão pela qual a proposta do seu cliente foi preterida pela comissão por considerarem que poderia ter dado mais valias a Macau, nomeadamente a criação de uma companhia área para transporte de turistas do Japão e outras regiões e o estabelecimento de filiais do maior banco público de Taiwan em Macau, para além da criação de 6.330 novos postos de trabalho e 780 milhões de dólares norte-americanos na região. Sobre esta matéria, Maria Nazaré Portela assumiu que as propostas da AAEC e do Galaxy eram muito semelhantes nos moldes gerais, uma vez que concediam ao grupo Sands a gestão dos casinos e resorts. Neste aspecto, Eric Ho manifestou dificuldades de memória para fazer uma comparação entre os dois projectos.

Reconhecida a importância da Las Vegas Sands nas propostas de adjudicação para as licenças de jogo no concurso dada a importância da empresa norte-americana, ambas testemunhas não tiveram dúvidas em assumir que a AAEC teria ganho uma concessão de exploração de jogo em Macau caso tivesse concorrido com as empresas do grupo Sands.