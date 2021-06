Fogo na escadaria do prédio para se vingar de vizinho ruidoso

Um homem de 61 anos foi acusado de ter ateado fogo na escadaria do seu próprio prédio como vingança por um dos seus vizinhos fazer muito barulho. A vizinha, que já desconfiava do homem, informou à polícia, e o suspeito terá confessado a ocorrência às autoridades.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 14, a Polícia Judiciária (PJ) foi informada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) acerca de um caso de fogo posto num edifício da zona do mercado de São Lourenço. A PJ, quando foi ao local averiguar, descobriu que as escadas e parede de um dos andares mostravam indícios de queimaduras. Uma das habitantes do andar em causa falou com a polícia, suspeitando que o causador dos estragos seria um vizinho do andar de cima que, segundo ela, estava de relações cortadas.

Em investigações, a polícia interrogou o homem que admitiu o acto e explicou que teria queimado papel do seu andar e depois atirado para o andar de baixo em resposta ao barulho que a vizinha fazia. Apesar de não ter havido prejuízo, o homem de 61 anos, porteiro de profissão, foi acusado do crime de Fogo Posto e o caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Assédio na biblioteca

Na quinta-feira passada, pelas cinco da tarde, a polícia recebeu a participação de um guarda da Biblioteca do Patane alegando que um homem estaria a assediar uma das visitantes. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram a vítima, que relatou que quando entrara na biblioteca, por volta das 16h30, reparou que teria um sujeito estranho a persegui-la. Cerca de 15 minutos mais tarde, enquanto estava sentada a ler, sentiu algo a tocar-lhe nas pernas e acabou por deparar-se com o homem atrás dela com o telemóvel na mão e a tirar fotos por debaixo da sua saia. Depois disso, a mulher fez queixa ao guarda da biblioteca, que chamou a polícia.

Posteriormente, quando a polícia falou com o homem, este terá admitido o toque acidental nas pernas da mulher enquanto tirava as fotografias por debaixo da saia. O indivíduo, com 30 anos idade, justificou a ocorrência por se sentir atraído pela mulher. Foi posteriormente acusado pelo crime de Importunação Sexual e Devassa da Vida Privada.

Condutor alcoolizado embateu em paragem de autocarro

No domingo, por volta das 3h50 da madrugada, registou-se um acidente de viação envolvendo um residente que embateu o seu veículo contra a paragem de autocarro perto do terminal marítimo. Quando as autoridades chegaram ao local, apenas encontraram o carro, sem passageiros, e quando perguntaram aos transeuntes que se encontravam no local ficaram a saber que o condutor teria saído do carro e abandonado o local após o acidente.

Mais tarde, depois de se pesquisar os arredores, os agentes encontraram o homem, com vários ferimentos e com cheiro forte a álcool. Quando interrogado, o homem alegou inicialmente não ter sido o condutor do veículo, mas mudou a sua história pouco depois e admitiu a culpa.

Após exames, foi descoberto que o indivíduo tinha 1,94 gramas por litro de álcool no sangue e foi acusado de dois crimes: fuga à responsabilidade e condução em estado de embriaguez.