Deputados preocupados com novas medidas de prevenção epidémica

O reforço das medidas de prevenção da epidemia em Macau foram um dos temas em foco no período antes da ordem do dia da reunião plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL). Ho Ion Sang, Ella Lei e Wong Kit Cheng disseram apoiar as medidas do Governo, mas sugeriram que fossem adoptados mecanismos para facilitar a realização de testes de ácido nucleico aos alunos e trabalhadores transfronteiriços que agora têm de apresentar testes negativos de dois em dois dias.

Na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), três deputados usaram as suas intervenções antes da ordem do dia para chamarem a atenção para as recentes medidas de prevenção epidémica impostas pelo Governo que, por exemplo, obrigam a apresentação de um teste à Covid-19 negativo realizado até 48 horas antes a todos aqueles que pretendam entrar no território oriundos da província de Guangdong. Além disso, é agora pedida a apresentação do código de saúde na maioria dos espaços públicos, incluindo transportes.

Ho Ion Sang começou por dizer que essas políticas “repentinas” são um “inconveniente” para os residentes que têm de passar as fronteiras, quer para trabalhar quer para frequentar aulas. “Ao lançar novas medidas, há que divulgá-las quanto antes, para as pessoas que se deslocam entre as fronteiras terem tempo de se preparar, e para a sociedade ter tempo de se adaptar e de absorvê-las”, afirmou o deputado.

Além disso, Ho Ion Sang lembrou que há “idosos que não sabem usar telemóveis, o que prejudica as suas deslocações” e, por outro lado, “se houver interrupções nos sinais dos telemóveis ou insuficiência de bateria, o uso do referido código é afectado”. Além disso, o deputado recordou que, no passado, se verificaram ataques informáticos às plataformas dos Serviços de Saúde e, por isso, “o Governo tem de reforçar a segurança do sistema e, ao mesmo tempo, aumentar a sua estabilidade, evitando obstáculos para as deslocações e inconveniências sociais, por causa de avaria do mesmo”, propôs.

Na segunda-feira, o Governo levantou a hipótese de vir a lançar uma aplicação que rastreie o percurso de cada cidadão. Ho Ion Sang sugeriu: “O Governo tem de ponderar cuidadosamente a sua operacionalidade e a aceitabilidade dos residentes, para evitar situações de ineficácia após gastar grandes recursos e erário público; deve definir um plano de ‘recenseamento para toda a população’ quanto ao teste de ácido nucleico e anunciar atempadamente o seu enquadramento, para a sociedade estar preparada e os respectivos trabalhos poderem ter início, imediata e ordenadamente”.

Ella Lei é da mesma opinião que Ho Ion Sang. Na sua intervenção, a deputada indicou que a exigência de apresentação de um teste de ácido nucleico de 48 em 48 horas “tem causado diariamente inconvenientes a professores, estudantes e trabalhadores transfronteiriços que se deslocam entre Zhuhai e Macau”.

Apesar de o Executivo ter criado um posto de testes no Centro de Actividades Juvenis da Areia Preta e de se ter alargado o serviço de testes em cinco hospitais de segunda-feira a domingo, “há ainda um número relativamente grande de trabalhadores transfronteiriços que também precisa de fazer testes de ácido nucleico de 48 em 48 horas, e muitos deles têm reflectido que o aumento do número de testes lhes causou enormes encargos económicos e grandes inconvenientes”.

A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) sugeriu que as empresas forneçam apoio financeiro aos trabalhadores na realização dos testes e no apoio ao alojamento a curto prazo.

Tal como Ho Ion Sang, Ella Lei alertou para os idosos e crianças que não sabem utilizar os ‘smartphones’ para fazerem o código de saúde. “Assim, espera-se que o Governo siga as recentes recomendações do Conselho de Estado, para simplificar e aperfeiçoar a operação do código de saúde, atendendo às dificuldades dos idosos nas deslocações”, afirmou a deputada eleita pela via directa.

Em conclusão, a deputada avisou que as novas medidas de prevenção em Macau estão a fazer com que haja menos turistas de Guangdong, “o que põe em causa a retoma económica”. Por isso, “o Governo deve continuar a apoiar a colocação no emprego e a reforçar o apoio aos desempregados e àqueles em ‘layoff’, para aliviar as suas dificuldades no emprego”, disse.

Por fim, Wong Kit Cheng também falou sobre as novas medidas de prevenção epidémica: “Macau e a província de Guangdong impuseram restrições nas passagens fronteiriças, os alunos que passam diariamente a fronteira, e as pessoas que vivem no interior da China e trabalham em Macau são os que mais sofrem”.

Por isso, a deputada propõe que haja uma extensão do grupo alvo das estações temporárias para testes de ácido nucleico a pais e tutores de alunos transfronteiriços, além dos trabalhadores que vivem em Zhuhai. Por outro lado, Wog Kit Cheng sugeriu também que o Governo inste os cidadãos a não se deslocarem se não for necessário e a vacinarem-se o mais rapidamente possível. Wong Kit Cheng também pediu melhores mecanismos para proteger a rede dos Serviços de Saúde a eventuais ataques informáticos.

Em conclusão, a deputada apontou que a testagem em massa da população “é um meio eficaz para detectar infecções rapidamente, para quebrar quanto antes a cadeia de transmissão, e para assegurar os trabalhos de prevenção e controlo”. “As autoridades devem definir planos para a distribuição de recursos humanos, e em colaboração com a comunidade e os voluntários promover os trabalhos de sensibilização, de modo a preparar-se para as medidas de prevenção de epidemias e para a realização de testes de ácido nucleico a toda a população”, propôs.