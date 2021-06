Aprovado regime de gestão dos mercados, apesar das dúvidas sobre concursos públicos

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou ontem na especialidade o regime de gestão dos mercados públicos. O diploma pressupõe que a atribuição de bancas nos mercados passe a ser feita através de concurso público, mas a norma levantou dúvidas entre os deputados. André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, reiterou que o objectivo é melhorar o ambiente de negócios dos mercados da região.

Foi aprovado ontem na especialidade o novo regime de gestão dos mercados públicos de Macau, que prevê que a atribuição das bancas passe a ser feita através de concurso directo em vez de sorteio, como acontece actualmente. Apesar da luz verde do hemiciclo, vários deputados levantaram dúvidas sobre a nova disposição. Sulu Sou e Ng Kuok Cheong foram os primeiros a questionar André Cheong, secretário para a Administração e Justiça.

A proposta de lei diz: “Na definição dos critérios de avaliação do concurso público, devem levar-se em consideração, nomeadamente, os factores da estratégia de operação e da experiência do concorrente, do horário diário de exploração, da diversidade da tipologia de mercadorias e da conveniência dos instrumentos de pagamento”.

No entanto, Sulu Sou pediu ao secretário para detalhar os critérios para a atribuição das bancas. Ng Kuok Cheong interrogou se os critérios iriam estar definidos em regulamento administrativo complementar. Na resposta, André Cheong reiterou que o objectivo é melhorar o ambiente de negócios dos mercados públicos e evitar, por exemplo, que se verifiquem situações em que os operadores só abram as bancas “de vez em quando”. “Temos de assegurar que a maioria dos arrendatários põe as suas bancas a funcionar”, explicou.

Sulu Sou apontou depois que os vendilhões podem não saber apresentar um plano estratégico para as bancas que querem operar. Au Kam San secundou as dúvidas: “Numa banca que vende legumes e hortaliças, quais os planos estratégicos? Como é que eles podem elaborar um projecto?”. “Será que o concurso público consegue mesmo resolver todos os problemas dos mercados públicos?”, interrogou. Já Mak Soi Kun defendeu o Governo e disse que, “com esta estratégia de operação conseguimos ter mais variedade [de bancas nos mercados]”.

O secretário disse apenas que este formato vai dar um incentivo aos vendilhões dos mercados para melhorarem as suas bancas. André Cheong falou depois sobre os critérios para a atribuição das bancas, assumindo que “não é fácil elencá-los todos”. “Não é possível elencar taxativamente todos os tipos de interesse público, nem na lei nem no regulamento complementar”, apontou o governante.

A lei diz também que o número de dias em que o arrendatário tem de explorar pessoalmente a actividade da banca não pode ser inferior a 240. Leong Sun Iok perguntou ao secretário se, por exemplo, o arrendatário sofrer de uma doença grave que o deixe incapacitado de operar a banca durante o período estabelecido, o Governo vai reaver a banca. “Se adoecer, temos pena, mas possivelmente não vai poder ficar com a banca”, disse André Cheong, acrescentando: “Se tiver uma doença grave não pode continuar a explorar a banca e deve entregá-la a quem o conseguir fazer. Sim, talvez isso possa afectar a sua vida pessoal”, admitiu.

Na sessão de ontem, a AL aprovou também na especialidade a lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros e ainda a proposta de alteração à lei do estatuto do pessoal da carreira do corpo de guardas prisionais. Por outro lado, foi rejeitado um recurso apresentado por José Pereira Coutinho ao plenário referente a um projecto de lei apresentado sobre a acção de impugnação da confidencialidade de informações ou da recusa da sua prestação ou da realização de consultas. Kou Hoi In, presidente da AL, e a Mesa tinham recusado a admissão do projecto de Coutinho por entenderem ser atinente à política do Governo. Coutinho apresentou recurso para o plenário, mas teve apenas o apoio de Sulu Sou, Au Kam San e Ng Kuok Cheong.