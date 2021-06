AL pede mais acção ao Governo para evitar inundações

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Foram quatro os deputados que usaram o período antes da ordem do dia para questionarem o Governo sobre os mecanismos de prevenção de inundações. Em causa estão as chuvas fortes de há duas semanas que deixaram alagadas várias partes da cidade.

O deputado Leong Sun Iok apontou que a causa dessas inundações terá sido o facto de essas serem zonas baixas, por haver um entupimento do sistema de drenagem e por haver uma “insuficiência dos equipamentos de prevenção de desastres e inundações”. Como está a chegar a época de tufões, o deputado deixou algumas sugestões ao Executivo, a começar pelo aceleramento dos trabalhos de construção dos equipamentos de prevenção de desastres. Leong Sun Iok sugeriu ainda que seja aumentada a capacidade de escoamento das águas do sistema de drenagem e melhorado o mecanismo de alerta de prevenção de desastres.

Mak Soi Kun também falou na chegada da época dos tufões e pediu medidas preventivas. O deputado mais votado nas eleições de 2017 e que não se vai candidatar às legislativas deste ano sugeriu que seja organizada uma equipa de especialistas para medir os limites máximos de abastecimento e escoamento de água. Por outro lado, os serviços competentes “devem avaliar o nível de obstrução dos esgotos do sistema de drenagem de toda a Macau”, propôs, acrescentando que o Governo deve reforçar as acções de inspecção do sistema de drenagem antes da chegada dos tufões.

Zheng Anting notou que o entupimento da rede de escoamento tem a ver, normalmente, com a acumulação de grandes quantidades de gordura nos canos proveniente de restaurantes. “Há que reforçar a fiscalização sobre a drenagem residual nos pontos negros das inundações”, afirmou, sugerindo ainda que as autoridades devem acelerar a legislação para melhor fiscalizar. Agnes Lam também abordou o tema. A deputada também pediu uma maior fiscalização à rede de drenagem, uma vez que “as inundações ameaçam a vida e os bens dos cidadãos”.

