Yoga Loft abre portas para convívio e aulas gratuitas em celebração do Dia Internacional do Yoga

O Dia Internacional do Yoga este ano calha numa segunda-feira, dia 21. Para assinalar a data, o estúdio Yoga Loft prepara-se para abrir as portas para a comunidade de Macau poder celebrar e experimentar alguns dos tipos de aulas do estúdio um dia antes, no domingo. Com aulas gratuitas, convívio e comida, a proprietária e organizadora do evento, Rita Gonçalves, pretende divulgar este grupo de disciplinas físicas tradicionais originárias da Índia, mostrando as modalidades e os professores que tem disponível.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No domingo, a Associação Yoga Loft Macau vai celebrar o Dia Internacional do Yoga e o solstício de Verão, abrindo as suas portas à comunidade, e convidando participantes a experimentar variadas aulas gratuitamente ao longo do dia. As celebrações vão ter lugar no terraço das instalações do estúdio de yoga e vão contar com um catering fornecido pelo estabelecimento ‘Larry’s Place’.

Rita Gonçalves, responsável pelo espaço, esclarece no comunicado de imprensa que a actividade será também uma forma de dar a conhecer o trabalho dos oito professores que de momento dão aulas no Yoga Loft Macau.

As actividades começam cedo de manhã, às 9h00, com uma meditação dedicada ao solstício de Verão com a professora Rita, seguindo-se uma aula de yoga terapêutico intitulada “Cat Cow Flow”, com a professora Sue.

Depois, às 11h15, haverá uma aula de Vinyasa “com movimentos em espiral, para soltar”, explica Rita Gonçalves, que vai ensinar a aula, seguida por uma aula de Hot Core Yoga, pela professora Cecilia Leung, uma hora depois. Finalmente, por volta da hora de almoço, vai estar disponível uma aula de introdução ao Ashtanga Vinyasa Yoga, com o professor Gil Araújo.

As actividades continuarão à tarde, com uma palestra às 14h15 sobre a filosofia do yoga em formato de perguntas e respostas, moderada pela responsável pelo espaço, Rita Gonçalves. Adicionalmente, haverá mais aulas até ao fim do dia, nomeadamente mais Vinyasa yoga, com a professora Juliana Moreschi, yoga terapêutico para o pescoço e zona lombar, novamente com a professora Rita, Pilates com a Ilaria Palmieri, Freedance com Valentina, e, para encerrar as aulas, haverá uma sessão de Gong Bath, do professor Gil Araújo, em que os participantes se deitam confortavelmente enquanto o instrutor usa várias taças tibetanas e gongos numa experiência sonora meditativa.

“É a primeira vez que eu vou celebrar este dia no meu estúdio, porque sempre o fiz noutros espaços, e portanto é a primeira vez que vamos fazer uma programação extensa assim no Yoga Loft para o Dia Internacional do Yoga”, refere Rita Gonçalves ao PONTO FINAL. “Celebramos sempre todos os anos, mas em vários outros sítios. Eu fui das primeiras pessoas em Macau a envolver-me no Dia Internacional do Yoga e costumávamo-nos juntar a outros professores e a outros estúdios e organizávamos algo em conjunto”, prosseguiu.

Este ano, porém, será especial, refere a fundadora do espaço. “Não só porque vamos ter a casa aberta, mas também porque será uma grande oportunidade para apresentar os nossos novos professores”, concluiu.

Todas as aulas são indicadas para principiantes e leccionadas em inglês. Para participar é necessário fazer um pré-registo, enviando uma mensagem para a página oficial do Facebook do Yoga Loft Macau.