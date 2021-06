PJ detém casal com plantação caseira de canábis

FOTOGRAFIA: PJ

Duas pessoas foram ontem detidas pela Polícia Judiciária por suspeita do crime de produção, de tráfico e de consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, bem como de detenção indevida de utensílio ou equipamento. As autoridades apreenderam também uma planta de canábis e material de cultivo, nomeadamente fertilizantes, uma estufa e lâmpadas de iluminação térmica. Um dos suspeitos é uma mulher residente de Macau.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve ontem um casal na zona norte de Macau por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes e cultivo de marijuana, tendo apreendido na residência dos suspeitos uma planta de canábis, uma pequena estufa, lâmpadas de iluminação térmica e fertilizantes. Os suspeitos são um homem de 35 anos, natural de Taiwan, que trabalhava como relações públicas de um casino e uma residente de Macau, desempregada, de 29 anos.

Segundo a informação veiculada pela PJ, os suspeitos instalaram uma pequena estufa há dois meses em casa para uso recreativo e venda de marijuana e seus derivados. No local, os investigadores da PJ encontraram uma planta de canábis em vaso, uma pequena estufa, lâmpadas de iluminação térmica, fertilizantes, utensílios para consumo, folhas secas, óleo de canábis e uma balança electrónica.

De acordo com o porta-voz da PJ, este caso surgiu na sequência de uma investigação relacionada com uma apreensão de quatro plantas de canábis no início do ano, e que levou à detenção de duas pessoas, um residente de Taiwan e outro de Macau, num apartamento localizado nas imediações do Hospital de Kiang Wu. “A mulher admitiu que tinha o hábito de fumar marijuana e, no final de 2020, tinha comprado sementes de canábis e produtos de canábis ao suspeito preso no início deste ano”, disse uma fonte da PJ ao PONTO FINAL.

Durante o interrogatório, o suspeito, que trabalhava como relações públicas de um casino confessou ter comprado, há cerca de dois meses, dez sementes de canábis a um desconhecido por 1.500 patacas numa discoteca do território, tendo depois adquirido ‘online’ equipamento de cultivo. Quanto ao valor da apreensão a PJ indicou que só poderá avançar com um montante depois de analisar este material.

Os dois foram presentes ao Ministério Público acusados de produção, de tráfico e de consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, bem como de detenção indevida de utensílio ou equipamento.

Pelo crime de “produção ilícita de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”, os suspeitos podem ser punidos com uma pena de prisão entre os 5 e os 15 anos sendo que, pelo crime de “tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas” e “detenção indevida de utensílio ou equipamento” o casal pode ainda ser punido com uma pena de prisão de 5 a 15 anos e com pena de prisão de 3 meses a 1 ano ou com pena de multa de 60 a 240 dias.

Recorde-se que, no final de 2020, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, considerou que a implementação de políticas de legalização de substâncias psicotrópicas em vários países do mundo, nomeadamente a canábis, poderá constituir “sem dúvida, uma influência negativa” nas medidas de controlo e combate ao tráfico de estupefacientes noutros países. Para além disso, Wong Sio Chak mostrou-se ainda preocupado com os dados divulgados pelo Relatório Mundial da Droga do UNODC 2020, apresentado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que indicava a existência de 200 milhões de consumidores de canábis em todo o mundo.

*com Lusa