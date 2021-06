Macau recebe mais vacinas da BioNTech no próximo fim-de-semana

FOTOGRAFIA: GCS

Cerca de 10 mil doses da vacina mRNA alemã vão chegar ao território no próximo fim-de-semana. As autoridades voltam a garantir que há vacinas suficientes para garantir as segundas doses de quem se vacinou com BioNTech na primeira toma. Situação instável em Guangdong não dá lugar a relaxamentos, mas também ainda não há datas para testagem em massa.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Os Serviços de Saúde revelaram ontem, na habitual conferência de imprensa, que vão chegar à RAEM cerca de 10 mil doses da vacina alemã produzida pela BioNTech. A ideia, defendem as autoridades sanitárias, é que sejam adquiridos lotes com muito poucos fármacos, uma vez que validade dos mesmos é muito reduzida. “O nosso princípio é que vamos encomendando pouco de cada vez. As vacinas mRNA têm uma validade de seis meses, o que é manifestamente pouco. Não vale a pena comprar grandes quantidades”, admitiu o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Tai Wa Hou, aos jornalistas.

Ao mesmo tempo o responsável garantiu à comunicação social que há vacinas mRNA suficientes para todos os que já receberam a primeira dose e, a qualquer momento, vão ter de ser inoculados com a segunda toma. “Temos quantidade suficiente, porque estamos a fazer uma boa gestão. As pessoas não precisam estar preocupadas, ainda temos 15 mil doses”, garantiu, revelando ainda que há em stock 270 mil vacinas da chinesa Sinopharm.

Numa altura em que a província de Guangdong relata dois novos casos Covid-19 transmitidos localmente, um dos números mais baixos desde o início do surto de 21 de Maio, as autoridades de Macau ainda não se sentem confortáveis para relaxar as medidas entretanto criadas. Um caso foi relatado na capital provincial de Cantão e o outro na cidade de Shenzhen.

Outras das coisas que os Serviços de Saúde ainda não divulgaram é quando será, ou se será, e em que moldes, realizada a testagem em massa que foi admitida pelas autoridades na semana passada. Tai Wa Hou explicou que “ainda não se sabe se haverá testagem em massa ou não”. “Acima de tudo temos de estar preparados para essa eventualidade e, por isso, apesar de ainda não termos quaisquer datas para essa testagem, é natural que estejamos a ponderar as coisas, a ver locais, etc.”

Kirin Palace debaixo de olho

As autoridades revelaram ontem que mais de 400 pessoas que frequentaram o restaurante Kirin Palace nos passados dias 12 e 13 inscreveram-se, voluntariamente, para realizarem testes de ácido nucleico, esta quarta e quinta-feira. A situação acontece devido ao caso do trabalhador não residente, considerado contacto próximo de pessoa infectada, que é funcionário do restaurante.

As autoridades já haviam revelado, um dia antes, que o indivíduo em questão foi sujeito a teste de ácido nucleico e de anticorpos séricos, tendo ambos dado negativo.

A coordenadora do núcleo de prevenção de doenças infecciosas e vigilância da doença, Leong Iek Hou, garantiu que todas as pessoas que foram ao restaurante naqueles dias “têm que fazer a marcação para testes de ácido nucleico”. “Até hoje recebemos mais ou menos 400 pessoas que já tinham feito a marcação para testes, e também enviámos mensagens para estes cidadãos que têm que fazer a marcação do teste, que é gratuito. Os testes são realizados nos dias 16 e 17.”

Dados oficiais divulgados ontem às 16h mostram que foram administradas 261.228 doses, tendo sido vacinadas até ao momento 181.797 pessoas. 101.141 foi inoculada com a primeira dose e 80.656 já receberam as duas doses.