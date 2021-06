Macau e Hong Kong colaboram em novo medicamento para úlceras de pé diabético

FOTOGRAFIA: UM

Equipas de investigação lideradas pelos professores Leung Chung Hang e Lin Ligen do Instituto de Ciências Médicas Chinesas da Universidade de Macau (UM), juntamente com uma equipa de investigação liderada pelo professor Ma Dik Lung no departamento de Química da Universidade Baptista de Hong Kong (HKBU), projectaram e sintetizaram com sucesso um novo estabilizador, que pode acelerar significativamente a cicatrização de feridas diabéticas e tem grande potencial para ser desenvolvido como uma droga para o tratamento do pé diabético. O estudo foi publicado na revista internacionalmente conhecida Nature Communications.

A úlcera do pé diabético é uma das complicações mais comuns da diabetes mellitus, podendo levar à amputação ou mesmo à morte em casos extremos. Quase quatro milhões de pessoas são diagnosticadas com úlcera do pé diabético em todo o mundo a cada ano. Até ao momento, várias estratégias de tratamento para feridas diabéticas estão disponíveis, incluindo desbridamento regular, revascularização cirúrgica e terapia de infecção. No entanto, devido às limitações dos métodos existentes, novos medicamentos para o tratamento da cicatrização de feridas diabéticas na prática clínica são desesperadamente necessários. A cicatrização de feridas é um processo complexo e dinâmico que envolve epitelização, angiogénese, formação de tecido de granulação e contração de feridas, todos regulados por HIF-1α.

Em tecidos normais, os níveis de estado estacionário do HIF-1α são baixos devido à hidroxilação dependente de oxigênio do HIF-1α. No entanto, a hiperglicemia na diabetes pode diminuir a estabilidade do HIF-1α, levando à inibição da expressão do gene alvo do HIF-1α, o que poderia ser responsável por incidências de má cicatrização e complicações da úlcera em pacientes diabéticos. As equipas de investigação sintetizaram uma biblioteca de complexos de metal de irídio (III) ciclometalado com estruturas diversas e descobriram um complexo potente que visa especificamente a VHL, levando ao acúmulo de níveis de HIF-1α e activação da actividade transcricional de HIF-1α.

Além disso, em três diferentes modelos animais de diabetes, este complexo aumentou dramaticamente a taxa de fluxo sanguíneo da pele e a angiogénese nas áreas da ferida, a fim de melhorar a cicatrização da ferida.

Este estudo não apenas identificou um novo estabilizador de molécula pequena de HIF-1α, como também um agente terapêutico promissor para a cicatrização de feridas, mas também valida a viabilidade de tratar feridas diabéticas, bloqueando a interação VHL e HIF-1α, proporcionando assim um novo caminho para melhorar a qualidade de vida dos pacientes DFU. O projecto foi financiado pelo Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da RAE de Macau.