Incidente na Central Nuclear de Taishan não causou danos, mas motivou críticas ao Governo

Depois dos relatos iniciais de que um reactor da central nuclear de Taishan, a 67 quilómetros de Macau, teria registado uma “ameaça iminente de fuga radioactiva”, as autoridades chinesas e o Governo de Macau descansaram a população, assinalando que os níveis de radiação se mantêm normais. Ainda assim, Scott Chiang e Joe Chan lamentam que o Executivo de Macau não seja célere a informar os cidadãos sobre os problemas na central de Taishan.

O incidente na Central Nuclear de Taishan fez levantar questões em Macau. Scott Chiang enviou ontem uma petição ao Governo a pedir que as autoridades da região sejam mais céleres na divulgação da informação acerca de incidentes nucleares. O ambientalista Joe Chan disse ao PONTO FINAL que, nesta matéria, o Executivo de Macau é “passivo”.

Em causa está o facto de um dos reactores da Central Nuclear de Taishan, a 67 quilómetros de Macau, ter registado um “aumento na concentração de certos gases raros no circuito primário”. O grupo francês EDF, que detém 30% da operadora da central, indicou que havia uma “ameaça iminente de fuga radioactiva”. A estação televisiva norte-americana CNN noticiou inicialmente que o Departamento de Energia dos Estados Unidos recebeu uma carta da empresa francesa Framatome, na qual alertou para uma “ameaça radiológica iminente” em Taishan.

No entanto, a empresa estatal chinesa China General Nuclear Power Corporation (CGN), que controla 70% da central de Taishan, indicou que os níveis de radiação permaneceram dentro dos limites estabelecidos pelos regulamentos de segurança nuclear.

A EDF também explicou que “a presença de certos gases raros no circuito primário [do reactor] é um fenómeno conhecido, estudado e previsto pelos procedimentos operacionais dos reactores. Os chamados gases “raros” incluem árgon, hélio, crípton, néon ou mesmo xénon.

NÍVEL DE RADIAÇÃO ESTÁ DENTRO DA NORMALIDADE

Após as notícias, os Serviços de Polícia Unitários (SPU) divulgaram um comunicado sobre a situação. O organismo diz que, no âmbito do “Acordo de cooperação no âmbito da gestão de emergência de acidentes nucleares da Central Nuclear de Guangdong”, foram solicitadas informações ao Gabinete da Comissão de Gestão de Emergência Nuclear da Província de Guangdong, que respondeu que, no domingo, a central de Taishan, evidenciava “o cumprimento rigoroso dos requisitos estipulados nas licenças de operação, desde a entrada em funcionamento” e que os níveis ambientais junto à central e nas zonas adjacentes “encontram-se dentro dos parâmetros normais”.

Além disso, os SPU indicaram que, de acordo com as informações dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), até à madrugada de ontem os níveis de raio gama detectados em Macau nas últimas 24 horas estavam normais.

Este ano, este já é o terceiro incidente operacional registado na Central Nuclear de Taishan. Os outros dois foram classificados como de nível zero e “não afectaram o funcionamento e a segurança da central, não pondo em risco a saúde do seu pessoal operacional, da população e do ambiente adjacente à central”, notam os SPU.

Os SMG também divulgaram um comunicado onde dizem que a central nuclear em causa não comunicou o incidente aos serviços meteorológicos de Macau. O organismo confirmou também que a “taxa de dose absorvida de radiação gama em Macau não apresenta qualquer anomalias nas últimas semanas”.

MAIS “TRANSPARÊNCIA E PRONTIDÃO”, PEDE SCOTT CHIANG

Scott Chiang entregou ontem uma petição ao Governo para que haja mais “transparência e prontidão” na resposta de Macau a este tipo de incidente. Para o candidato às eleições legislativas de Setembro pela lista de Ng Kuok Cheong, “é muito mau o público saber de um potencial perigo através de entidades estrangeiras, em vez de saberem através do nosso Governo”.

Além disso, indicou o democrata depois de entregar a petição na sede do Governo, o comunicado divulgado pelos SPU “é uma cópia quase exacta ao comunicado que a CGN divulgou anteriormente” e “falta-lhe os detalhes dados pelas empresas francesas e pela CNN”.

Embora as informações divulgadas até ao momento indiquem que não há uma ameaça directa a Macau decorrente deste incidente, Scott Chiang mostrou-se preocupado pela lentidão da acção das autoridades de Macau: “A falta desses detalhes é preocupante porque, ou não sabem desses detalhes, ou escolhem não os revelar ao público. Qualquer uma das opções não é boa”. Por isso, Scott Chiang disse que é preciso fortalecer o mecanismo de comunicação entre Macau e as autoridades de Guangdong relativamente a este tipo de situação.

“Não estamos a dizer que não confiamos no Governo ou nos operadores chineses, não. Em geral, acreditamos que mais transparência normalmente resulta num melhor entendimento da situação e deixa menos espaço para especulação e caos”, afirmou o democrata, acrescentando: “Não acredito que o Governo de Macau escolha intencionalmente não divulgar as informações críticas ao público. Eu quero pensar que eles também não têm as informações, e é por isso que nós pedimos um fortalecimento do mecanismo de notificação, para que o Governo possa ser mais responsável e saber mais”.

Scott Chiang referiu que, como Macau é uma cidade pequena e turística, “qualquer tipo de incidente que possa ter impacto na confiança dos cidadãos e dos turistas é um desastre para nós; temos de nos preparar para essas coisas”.

“TEMOS DE SER MAIS ACTIVOS”, DIZ JOE CHAN

Ao PONTO FINAL, o ambientalista Joe Chan começou por explicar que “o público não precisa de entrar em pânico” devido a este incidente, já que não há relatos de que os gases nobres estejam a ser derramados para o ambiente, nem junto ao reactor nem em Macau.

“O aumento da concentração dos gases nobres aumentou dentro da máquina da central nuclear. A isto chamamos de uma situação anormal de saturação, mas não é um acidente. O público não precisa de entrar em pânico”, esclareceu. “De acordo com os dados ambientais, a radiação continua normal”, notou, ressalvando que “há que estar alerta”.

Joe Chan lembrou que, desde a inauguração da central em 2018, já se registaram sete incidentes. “Ainda que a maioria deles seja reportado pelo Governo de Macau em 48 horas, ainda há casos em que somos os últimos a ser informados”, apontou o ambientalista, acrescentando que “o Governo de Macau é bastante passivo neste tipo de procedimento”. “Temos de ser mais activos. Nós temos o direito de ser informados num curto período de tempo para agirmos de forma firme”, frisou.

Para Chan, é preciso melhorar a forma de comunicação entre Guangdong e Macau, de forma a que a RAEM seja informada “a cada incidente mínimo”. Além disso, o ambientalista propõe reuniões mensais entre os responsáveis de Macau e da Central de Nuclear de Taishan.

Também a pouca formação que a população de Macau tem para lidar com este tipo de situações é motivo de alarme para Joe Chan. “Não temos simulacros para lidar com acidentes de radiação. Como é que os cidadãos podem reagir? Não há plano para evacuar ou para reduzir os danos. Ninguém nos disse o que é suposto fazermos”. Até porque, “no caso de haver algum acontecimento catastrófico, nós não temos tempo para reagir”. “O nosso país pode proteger-nos, mas não devemos deixar a responsabilidade toda para eles. Devemos fazer a nossa parte para limitar os danos”, referiu.

Apenas 5% da energia usada na China provém de centrais nucleares e Joe Chan diz que este não é a “solução derradeira” para encontrar novas fontes de energia. “Mas não acho que o Governo de Macau tenha oportunidade de persuadir o país a abrandar o progresso. A província de Guangdong necessita de muita energia. Mais de 85% da energia usada em Macau vem de Guangdong, não temos o direito de lhes pedir para pararem de produzir energia nuclear”, notou.

