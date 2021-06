Falta de decisão do TUI levou à retirada de excerto do Contraponto sobre vigília, justifica TDM

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Teledifusão de Macau (TDM) justificou a retirada de um excerto de opinião do programa Contraponto, no final do mês de Maio, sobre a organização de uma vigília em memória das vítimas de Tiananmen, devido à falta de uma decisão final do Tribunal de Última Instância na sequência de um recurso apresentado pelo deputado Au Kam San após o parecer negativo do Corpo de Polícia de Segurança Pública para a realização do evento.

A posição da TDM surgiu na sequência de um pedido de esclarecimento de um órgão de comunicação social sobre um corte no programa Contraponto emitido a 30 de Maio. “No dia 28 de Maio, durante a gravação do programa semanal Contraponto, os comentadores opinaram sobre um processo que decorria no âmbito do Tribunal de Última Instância, e do qual não havia ainda uma decisão final”, começou por esclarecer a TDM em comunicado publicado segunda-feira passada, acrescentando depois que, “assim, tendo a TDM em consideração que não é conveniente fazer quaisquer comentários ou emitir opiniões sobre casos cujo processo judicial ainda se encontre em curso, foi decidido remover o comentário sobre a possível decisão do Tribunal de Última Instância do programa Contraponto que foi emitido nesse fim-de-semana”.

No entanto, a TDM recordou que, no programa seguinte, emitido na Rádio Macau no dia 5 de Junho e no Canal Macau no dia 6 de Junho, “os comentadores presentes foram convidados a emitir a sua opinião sobre o Acórdão do Tribunal de Última Instância que tinha sido tornado público no dia 3 de Junho”.

No comunicado pode ler-se também que foi retirada uma reportagem do Telejornal de 4 de Junho do portal oficial da TDM. “Relativamente ao Telejornal do dia 4 de Junho, foi retirada uma reportagem da versão final disponível no website. Esta reportagem não tinha sido previamente visionada pelo editor, procedimento normal em qualquer órgão de comunicação social, sendo que a jornalista também não tinha seguido as instruções que lhe tinham sido dadas pelo editor do Telejornal. Finalmente, a inclusão da reportagem nada acrescentaria em termos de informação ao telespectador”, concluiu a TDM em comunicado.