Caso dos aviões de papel morre aqui, “tal como a liberdade de expressão”, diz Scott Chiang

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

“Eu adoraria dizer que não concordo com o veredicto mas que respeito o tribunal, mas ‘respeito’ é uma palavra forte, por isso escolho não a usar desta vez”. Foi assim que Scott Chiang reagiu à nega do Tribunal de Segunda Instância (TSI) sobre o recurso apresentado no âmbito do caso dos aviões de papel atirados para a sede do Governo, depois de uma manifestação em Maio de 2016.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de o Tribunal de Segunda Instância (TSI) ter rejeitado o recurso apresentado por Scott Chiang no âmbito da manifestação de 15 de Maio de 2016 que culimou no envio de aviões de papel para a sede do Governo, o democrata mostrou-se pouco surpreso com a decisão do tribunal e confirmou que o caso morre aqui. “Tal como a liberdade de expressão”, lamentou.

Na altura, a manifestação foi organizada pela Associação Novo Macau e teve como objectivo protestar contra a doação de 100 milhões de yuan por parte da Fundação Macau à Universidade de Jinan, estando em causa não só o montante, mas um eventual conflito de interesses entre o Chefe do Executivo da altura, Chui Sai On, que iria ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho Geral da universidade e de presidente do conselho geral de Curadores da fundação. Depois de terem sido impedidos pela polícia de chegarem junto da sede do Governo para entregarem uma carta a Chui Sai On, Scott Chiang e Sulu Sou atiraram aviões de papel.

Scott Chiang tinha sido inicialmente condenado pela prática do crime de reunião e manifestação ilegal, no entanto, o TSI mandou repetir o julgamento porque os arguidos eram acusados de um crime de desobediência qualificada e foram condenados por outro tipo de crime, sem que houvesse direito ao contraditório. Scott Chiang acabou por ser condenado a pagar a coima de 24 mil patacas. A defesa de Scott Chiang tinha apresentado recurso devido ao facto de considerarem não ter havido contraditório.

Agora, o TSI negou provimento ao recurso do democrata, que se vai candidatar às legislativas de Setembro. À margem da entrega da petição sobre a Central Nuclear de Taishan, Scott Chiang considerou que a decisão “não é surpreendente”.

“Quero salientar que éramos apenas dois com pedaços de papel nas mãos a tentar entregá-lo na sede do Governo. Tão simples quanto isso”, explicou Chiang, indicando que noutras circunstâncias foi possível entregar cartas ao Governo: “A única diferença foi o conteúdo daquele pedaço de papel e o destinatário dessa mensagem. Por isso, a censura tem por base o conteúdo da mensagem que tentei expressar. Entregar uma carta é um acto de comunicação e de expressão, que deve ser protegido pela lei”. Até porque, lembrou, “havia mais agentes da polícia naquele local do que cidadãos e jornalistas”. “Quem está a bloquear o trânsito? Quem é que estava a arranjar problemas por nada? Não era eu”, afirmou.

Para Scott Chiang, as autoridades “distorceram e alteraram” as regras para que aquela acção coubesse na definição de reunião e manifestação ilegal e o TSI “fez o que tinha de fazer”. “Eu adoraria dizer que não concordo com o veredicto mas que respeito o tribunal, mas ‘respeito’ é uma palavra forte, por isso escolho não a usar desta vez”, ironizou.