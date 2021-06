TSI rejeita recurso de Scott Chiang em caso dos aviões de papel

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) julgou improcedentes os recursos apresentados pela defesa de Scott Chiang na sequência da condenação do Tribunal Judicial de Base (TJB) pela violação da lei de reunião e manifestação. Em causa está a manifestação realizada no dia 15 de Maio de 2016, onde foram atirados aviões de papel para a sede do Governo. O acórdão, de 10 de Junho, ainda não está disponível em língua portuguesa.

Na altura, a manifestação foi organizada pela Associação Novo Macau e teve como objectivo protestar contra a doação de 100 milhões de yuan por parte da Fundação Macau à Universidade de Jinan, estando em causa não só o montante, mas um eventual conflito de interesses entre o Chefe do Executivo da altura, Chui Sai On, que iria ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho Geral da universidade e de presidente do conselho geral de Curadores da fundação.

Depois de terem sido impedidos pela polícia de chegarem junto da sede do Governo para entregarem uma carta a Chui Sai On, Scott Chiang e Sulu Sou atiraram aviões de papel.

O democrata tinha sido condenado pela prática de um crime de reunião e manifestação ilegal. No entanto, o TSI mandou repetir o julgamento porque inicialmente os arguidos eram acusados de um crime de desobediência qualificada e foram condenados por outro tipo de crime, sem que houvesse direito ao contraditório. Scott Chiang acabou por ser condenado a pagar a coima de 24 mil patacas. A defesa de Scott Chiang tinha apresentado recurso devido ao facto de considerarem não ter havido contraditório.

Sulu Sou foi condenado, em 2018, ao pagamento de 40.800 patacas. O democrata, que acabou por ser suspenso da Assembleia Legislativa (AL), abdicou do recurso para regressar mais rapidamente ao hemiciclo.

A.V.