Recusado estatuto de filme artístico a documentário sobre Kim Jong-nam

“Assassins”, um documentário acerca dos eventos que levaram ao assassinato de Kim Jong-nam, meio irmão do actual líder da Coreia do Norte Kim Jung-um, e que estava previsto para ser estreado na Coreia do Sul em meados de Junho, viu-lhe negado o pedido para adquirir o estatuto de filme artístico pelo Conselho de Cinema Coreano. Kim Jung-nam, que residia em Macau com a sua família, estava exilado do seu país natal e beneficiava de protecção do governo chinês devido às suas ideias contrárias ao actual regime.

O filme “Assassins”, do director norte-americano Ryan White e que fala sobre a conspiração que levou ao assassinato de Kim Jong-nam, filho mais velho do falecido líder norte-coreano Kim Jung-il e meio-irmão do actual líder Kim Jung-un, viu-lhe negado o estatuto de filme artístico pelo Conselho de Cinema Coreano.

A história, em formato de documentário, é centrada nos acontecimentos que tiveram lugar no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, a 13 de Fevereiro de 2017, quando Kim Jong-nam foi assassinado por duas mulheres que lhe cobriram o rosto com um agente químico tóxico enquanto Kim esperava por um voo de regresso a Macau. O filho mais velho de Kim Jung-Il caiu em desgraça com o regime e começou a viver no exílio em 2003. Segundo relatos, viveu em Macau antes da sua morte.

Os distribuidores de filmes coreanos protestaram contra a decisão do conselho de cinema local de negar o estatuto de filme de arte ao documentário. Os distribuidores locais ‘The Coop’, ‘Watcha’ e ‘Kth’ prepararam-se para lançar o documentário na Coreia do Sul, em meados de Junho, e submeteram-no ao Conselho de Cinema Coreano para uma revisão da classificação de filmes de arte.

A 17 de Maio, os distribuidores foram informados de que a sua candidatura tinha sido negada e no dia 1 de Junho enviaram conjuntamente um pedido solicitando a sua reavaliação, permitida pelo conselho, no prazo de 30 dias a partir do dia em que se é notificado de uma decisão.

“À primeira vista, as pessoas poderão vê-lo como um filme político. No entanto, o foco não está na Coreia do Norte e na política que envolve a figura de Kim Jong-nam, mas sim nas duas vítimas femininas envolvidas no assassinato à luz do processo de depoimento real, e na sua questão de direitos humanos que tinha sido negligenciada”, disse Kim Sang-woo da companhia de distribuição ‘The Coop’, numa entrevista telefónica com o jornal ‘The Korea Herald’. “Acreditamos que os filmes de arte devem tratar de temas que possam realçar questões sociais que não estejam bem cobertas, como este documentário”, prosseguiu.

Se o filme falhar outra crítica, “Assassins” não terá permissão para ser exibido em salas de cinema dedicadas a filmes de arte. A confirmar-se, terá então de competir pelo tempo de exibição contra filmes populares e blockbusters estrangeiros em salas de cinema em geral.

Para se qualificar como filme de arte um filme tem de cumprir quatro critérios: deve ter alto valor estético; ser criativo e experimental no tema, mensagem e expressão; mostrar as vidas de indivíduos, grupos ou sociedades que raramente são retratadas na Coreia do Sul; e contribuir para o intercâmbio cultural e a diversidade.

“Assassins” é o quarto filme do realizador Ryan White, que teve a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Sundance em Janeiro do ano passado. O filme foi produzido por uma empresa independente de distribuição cinematográfica norte-americana, a ‘Greenwich Entertainment’, e foi lançado pela primeira vez em Dezembro do ano passado em pequena escala nos EUA, ganhando 98% na classificação da página americana agregadora de críticas de cinema e televisão Rotten Tomatoes, e 94% no Índice de ‘Buttered popcorn index’. Ryan White ganhou o prémio de melhor realizador por “The Case Against 8”, que estreou no Festival de Cinema de Sundance de 2014.

“Assassins” estava originalmente programado para ser lançado nos cinemas na Coreia do Sul em meados de Junho, mas as empresas de distribuição dizem que poderá ser adiado por mais um mês, dependendo dos resultados da reavaliação.

J.C.