População apoia diploma do controlo de substâncias perigosas

A maioria da população está de acordo com o estipulado no regime jurídico do controlo de substâncias perigosas. É o que mostra o relatório final da consulta pública sobre o diploma, que foi divulgado na sexta-feira.

André Vinagre

Foram divulgadas na sexta-feira as conclusões do relatório da consulta pública referente ao regime jurídico do controlo de substâncias perigosas, segundo as quais a população está maioritariamente de acordo com o diploma.

Depois dos 45 dias de consulta pública, os diversos factores da sociedade demonstraram apoio ao regime das substâncias perigosas, “entendendo que a nova lei ajudará positivamente no controlo do fabrico, armazenamento, transporte e utilização de substâncias perigosas”, lê-se no relatório, que acrescenta que se a maioria da população concorda com “a necessidade e urgência deste diploma, esperando que a nova lei entre em vigor o mais breve possível”.

O documento de consulta pública prevê que a nova lei não vai afectar a implementação contínua das normas técnicas e operacionais vigentes, permitindo sim um aperfeiçoamento destas normas. Neste âmbito, 88,89% das opiniões são favoráveis, contra 11,11% desfavoráveis. As opiniões indicam que devia ser criado um regime de licenciamento no âmbito do controlo dos estabelecimentos de substâncias perigosas.

Quanto às instruções, recomendações e informações de segurança, mais de 90% concorda com as disposições. Porém, “algumas opiniões manifestam preocupação se, no futuro, as autoridades irão ou não elaborar as instruções operacionais, instruções e normas de segurança relativas ao fabrico, transporte, armazenamento e utilização de substâncias perigosas”. Foi também sugerida a necessidade de definir as instruções de segurança operacional para o transporte destas substâncias perigosas.

Na resposta, o Governo explicou que, com a nova lei, vai competir às autoridades públicas a emissão de instruções e recomendações dirigidas aos utilizadores de substâncias perigosas, bem como a elaboração das fichas de segurança. “Além disso, no que diz respeito ao transporte de substâncias perigosas, a nova lei propõe a definição dos deveres específicos para os utilizadores de substâncias perigosas, designadamente, o documento de transporte deve estar presente nos meios de transporte de substâncias perigosas, e deve ser assegurado que o transporte de substâncias perigosas é efectuado nos termos da regulamentação correspondente, de forma a evitar os eventuais acidentes decorrentes dessa actividade”, lê-se na resposta do Executivo.

Cerca de 90% da população também concorda com as zonas de armazenamento controlado deste tipo de substâncias. O Governo comenta que “o processo de construção do armazém permanente de substâncias perigosas envolve várias fases e leva tempo” e que, nessas instalações serão “adoptadas as normas internacionais” de segurança.

Por outro lado, 84,21% concorda com as acções de fiscalização e de intervenção cautelar previstas pelo diploma, 100% concorda com a formação e simulacros de protecção civil e 75% com as sanções criminais.