Nova lei irá afectar futuras políticas relacionadas com fixação de residência, avisa Novo Macau

Em comunicado, a Associação Novo Macau reiterou críticas ao novo regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência no território, em discussão na especialidade, e alertou o Governo para o “efeito dominó” que esta nova lei poderá ter no futuro. No entender de Rocky Chan, vice-presidente da Associação Novo Macau, o Executivo deve recuar e retirar a proposta em discussão na 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Eduardo Santiago

O vice-presidente da Associação Novo Macau, Rocky Chan, considerou que o Governo devia retirar a proposta de lei do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência no território, em discussão na especialidade, e reiterou críticas à flexibilização dos pedidos de residência para quem não pernoitar na região ou que não cumpra os 183 dias de residência em Macau. Para além disso, o vice-presidente da associação voltou a tecer críticas à flexibilização dos pedidos de residência após o caso IPIM.

Para Rocky Chan, as excepções previstas na proposta de lei para atribuição de residência podem ter um “efeito dominó” noutros regimes jurídicos relacionados com autorização de residência. “Receio que o critério objectivo de residir habitualmente em Macau durante não menos de 183 dias por ano tenha sido aceite pela lei como um dos critérios para determinar se uma pessoa pode ser residente de Macau, sendo que a lei também aceita excepções com fundamentos razoáveis, de modo a atribuir razoavelmente recursos públicos e aprovar a residência temporária. O efeito dominó pode ser criado para outras políticas que também utilizam a residência comum como critério para a atribuição de recursos”, indicou Rocky Chan em comunicado enviado às redacções no domingo.

De acordo com o vice-presidente da Associação Novo Macau, o regime de previdência central não obrigatório prevê que quando há um excedente fiscal e o residente está em Macau há pelo menos 183 dias no ano civil anterior tem o “direito de receber a atribuição”. No entanto, Rocky Chan mostrou-se preocupado com a distribuição dos recursos públicos no novo enquadramento jurídico.

“As normas legais acima referidas visam assegurar que os recursos públicos sejam atribuídos aos residentes que são habitualmente residentes em Macau. Se as normas forem alteradas, outras leis relativas à residência comum podem também ser afectadas se apenas as visitas frequentes e regulares a Macau para estudo, trabalho ou negócios forem consideradas como residência comum”, frisou Rocky Chan.

Nesse sentido, Rocky Chan defendeu que o Governo deve recuar e retirar a proposta de lei sob risco de “abalar os alicerces do sistema jurídico de residência existente”. “A súbita proposta do Governo para alterar a lei afectará todo o organismo, o que não só abalará os alicerces do sistema jurídico de residência existente, como também afectará a formulação de outras políticas”, referiu o vice-presidente da Associação Novo Macau, acrescentando depois que a flexibilização dos pedidos de residência não estava previsto na consulta pública, feita em 2018, nem na versão inicial da proposta de lei enviada à Assembleia Legislativa para análise, e que, por isso, “não existe previamente consenso social”.

“Se [a proposta de lei] for aprovada à pressa, o impacto será de grande alcance, pelo que o Governo deve retirar agora a proposta de alteração em discussão na 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa”, concluiu Rocky Chan em comunicado.

Recorde-se que na semana passada, Rocky Chan e Sulu Sou criticaram esta proposta de lei numa conferência de impressa organizada pela Associação Novo Macau.