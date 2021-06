Ng Kuok Cheong pede consulta pública até ao final do ano sobre promoção do jogo responsável

O deputado Ng Kuok Cheong quer saber os objectivos delineados pelo Governo na promoção do jogo responsável na região e pediu uma actualização dos dados através de uma interpelação escrita enviada hoje ao Governo, frisando que “a melhoria contínua dos serviços de controlo do jogo responsável não deve ser negligenciada”. No documento enviado às autoridades, o deputado, eleito por sufrágio directo recordou o compromisso do Governo no estabelecimento de metas de desempenho para o jogo responsável durante as Linhas de Acção Governativa deste ano, mas frisou que “até agora não se registaram quaisquer progressos” nesta área.

Nesse sentido, Ng Kuok Cheong enviou uma interpelação escrita ao Governo onde pediu os parâmetros que serão adoptados pelas autoridades na elaboração do programa de promoção do jogo responsável. “Quais são os pontos-chave dos indicadores para as organizações de serviços sociais envolvidas no desenvolvimento dos indicadores de desempenho para o jogo responsável por parte do Governo da RAEM? Quais são os efeitos de melhoria esperados a serem alcançados?”, questionou o deputado.

Já em relação aos operadores de jogo, Ng Kuok Cheong também perguntou sobre os critérios adoptados. “Quais são os pontos-chave dos indicadores para os operadores de jogo nos indicadores de implementação para o jogo responsável desenvolvidos pelo Governo da RAEM? Quais são os efeitos de melhoria esperados?”, indicou.

A terminar, Ng Kuok Cheong quis também saber se o Governo irá realizar uma consulta pública este ano sobre o estabelecimento de metas de desempenho para o jogo responsável. “O Governo da RAEM irá realizar uma consulta pública no decurso deste ano para recolher opiniões públicas sobre os indicadores acima referidos?”, conclui.

E.S.