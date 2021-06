Governo quer lançar aplicação que permite registo do percurso dos residentes através do Código de Saúde

Leong Iek Hou

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que estão a trabalhar no desenvolvimento de uma aplicação para telemóvel que permite o registo do percurso dos residentes através do Código de Saúde no sentido de permitir um rastreio mais eficaz e de controlo e prevenção da pandemia. Leong Iek Hou assegurou que o Governo não terá acesso aos dados do percurso dos utilizadores registados no telemóvel, mas assumiu que a informação do itinerário dos residentes será cruzada posteriormente com os dados do sistema no momento da criação do Código de Saúde.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Leong Iek Hou, revelou ontem, em conferência de imprensa, que o Governo pretende lançar uma aplicação para telemóvel do Código de Saúde que irá permitir uma comparação entre os locais visitados pelos residentes e zonas onde foram identificados casos confirmados ou de contacto próximo. A representante dos Serviços de Saúde assegurou que houve contactos com o Gabinete de Protecção dos Dados Pessoais no desenvolvimento desta aplicação, e frisou que os dados dos residentes não serão enviados ao Governo.

“A nossa equipa está a desenvolver uma aplicação de código de saúde no telemóvel que pode registar o percurso. Vamos anunciar mais detalhes quando estiver disponível”, começou por anunciar Leong Iek Hou, acrescentando depois que os moldes desta nova aplicação ainda não foram totalmente definidos.

No entanto, Leong Iek Hou fez questão de frisar que os dados não serão enviados para o Governo, pelo menos até à criação do Código de Saúde. “Quando as pessoas forem a um local podem fazer o scan de um código para registar esse percurso, e esse percurso será registado só no telemóvel desta pessoa, e este dado não será partilhado com os outros serviços, por exemplo, os Serviços de Saúde ou os outros serviços públicos”, indicou a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, adiantando depois mais detalhes.

“Quando os residentes precisam de gerar um código de saúde o sistema irá fazer uma comparação do percurso dos residentes, e quando esse percurso do residente se sobrepõe com um caso confirmado ou um percurso de um caso de contacto próximo, o sistema irá dizer aos residentes que já estiveram no mesmo local com um dado suspeito. Este é o nosso desenho para esta fase, mas queria salientar que os dados do percurso só são registados no telemóvel dos residentes. O Governo não toma conhecimento sobre estes dados nem tem acesso a estes dados. Assim, não há uma invasão de privacidade. No desenvolvimento desta aplicação mantemos sempre um contacto frequente com o Gabinete de Protecção dos Dados Pessoais”, frisou Leong Iek Hou.

Questionada sobre o cruzamento de dados e a reconstituição do percurso dos residentes, Leong Iek Hou reiterou que o Governo não terá acesso aos dados antes da criação do Código de Saúde. “Quando os residentes gerarem um código de saúde, o sistema vai fazer uma comparação entre o percurso do residente com os locais de alto risco. Então, se existir uma sobreposição entre os locais, o código torna-se vermelho ou amarelo. E só quando os residentes estão a gerar o código de saúde é que o sistema vai fazer esta comparação, mas antes disso vamos já registar no sistema os locais com riscos elevados. Isto é porque agora examinamos os códigos de saúde na entrada dos espaços públicos, é uma forma para garantir que os residentes fazem este código de saúde. No futuro, quando os residentes gerarem este código de saúde, o sistema vai analisar o seu percurso, e posteriormente vamos anunciar mais detalhes quando estiver disponível”, afirmou.

Em relação à obrigatoriedade desta aplicação e do registo dos códigos de saúde nos locais específicos, Leong Iek Hou revelou que tudo irá depender da situação epidemiológica. “Se a situação epidemiológica for muito grave, então, em princípio, toda a população deve possuir os dados respeitantes ao seu percurso, itinerário, no sentido de permitir um rastreio mais eficaz para o controlo e prevenção da epidemia.”

Na conferência de imprensa, Tai Wa Hou, responsável pelo plano de vacinação de Macau, indicou que a vacinação da população ultrapassou os 36% e que há 14 pessoas em observação em Coloane, nomeadamente dois casos assintomáticos, um caso de infecção assintomática e quatro contactos próximos relacionados com um caso de infecção em Guangzhou.