Empréstimos hipotecários em queda

De acordo com as estatísticas publicadas na passada sexta-feira pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), em Abril de 2021, os novos empréstimos hipotecários para habitação aprovados registaram um decréscimo em relação ao mês anterior. Em sentido oposto, os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados registaram um crescimento.

Os novos empréstimos hipotecários para habitação aprovados pelos bancos de Macau decresceram 20,4% em relação ao mês transacto, até ao valor 2,36 mil milhões de patacas. Dos quais, os empréstimos aos residentes locais que representavam 98,3% do total, diminuíram 21,5% e atingiram 2,32 mil milhões de patacas em comparação com o mês anterior. Por outro lado, o componente não-residente cresceu para 41,1 milhões de patacas. De Fevereiro a Abril de 2021, o número médio mensal dos novos empréstimos à habitação atingiu 2,5 mil milhões de patacas, correspondendo a uma descida de 6,0% em comparação com o período anterior (de Janeiro a Março de 2021).

Os novos empréstimos para compra de casa, cuja garantia é dada por edifícios em construção, decresceram 6,4% para 294,6 milhões, em relação ao mês anterior. Em comparação com o período homólogo de 2020, estes novos empréstimos cresceram 25,8%.

Os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados cresceram 177,7% relativamente ao mês anterior e atingiram 5,35 mil milhões de patacas. Destes, 98,9% foram concedidos aos residentes locais e cresceram 176,3% para 5,29 mil milhões. A componente não-residente cresceu para 56,8 milhões de patacas. De Fevereiro a Abril, o número médio mensal dos novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados atingiu 3,0 mil milhões patacas, correspondendo a um aumento de 24,3%, em comparação com o período anterior (de Janeiro a Março de 2021).

No final de Abril de 2021, atendendo a que se verificou, neste período, o reembolso de vários empréstimos de elevado montante, o saldo bruto dos empréstimos à habitação decresceu ligeiramente 0,1% e atingiu 234,8 mil milhões de patacas em relação ao mês anterior, mas registou-se um crescimento de 1,5% em relação ao período homólogo do ano transacto. Destes empréstimos, 94,8% foram concedidos aos residentes. Em relação ao mês anterior, o saldo bruto do empréstimos aos residentes manteve-se inalterado, mas aos não-residentes decresceu 1,4%. Já o saldo bruto dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias cresceu 1,0% e atingiu 160,0 mil milhões de patacas em relação ao mês anterior, mas registou um decrescimento de 11,9% em comparação com o período homólogo do ano transacto. Destes empréstimos, 93,1% foram concedidos aos residentes. Relativamente ao mês anterior, o saldo bruto desses empréstimos destinados aos residentes cresceu 1,1% mas aos não-residentes decresceu 0,3%.