Detido suspeito de roubar, assassinar e desmembrar mulher na Taipa

FOTOGRAFIA: PJ

O homem suspeito de assassinar e desmembrar uma mulher na Taipa foi detido no domingo na cidade de Zhongshan. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito terá levado a mulher, também ela residente do interior da China, para o seu quarto de hotel, onde cometeu o crime. As motivações ainda são desconhecidas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na manhã de sábado, um funcionário de limpeza que estava a trabalhar na Avenida Governador Nobre de Carvalho, na Taipa, verificou que, na colina, estava aquilo que suspeitava serem membros humanos, tendo de imediato alertado o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

Com a ajuda da unidade de cães pisteiros do CPSP, os investigadores descobriram na colina outros membros humanos. Além disso, foram encontrados no mesmo local uma mochila com documentos e roupas ensanguentadas.

Segundo a investigação da Polícia Judiciária (PJ), as autoridades chegaram à conclusão de que, de acordo com as provas e os testes forenses, os documentos pertenciam à vítima, uma mulher do interior da China, de 37 anos. Além disso, os investigadores determinaram que a mulher terá morrido por volta da meia-noite de sábado.

O suspeito terá abandonado os membros da mulher na manhã desse sábado. Segundo a PJ, as imagens de videovigilância mostraram que o suspeito apanhou um táxi na zona central da Taipa até ao local onde foram encontrados os restos mortais da mulher, com uma mala aparentemente pesada. Mais tarde, foi visto com a mesma mala aparentemente mais leve.

O homem terá depois deixado a mala num caixote do lixo e apanhou um táxi para o hotel onde estava hospedado para trocar de roupa. O suspeito deixou as roupas que tinha numa zona de relvado perto do hotel. Mais tarde, saiu de Macau.

FOTOGRAFIA: PJ

A PJ confirmou a identidade do suspeito e verificou que o homem, de Zhongshan, conheceu a vítima no mesmo hotel onde estava hospedado, tendo subido com ela para o quarto na tarde de sexta-feira. Mais tarde, o suspeito terá saído do quarto para comprar a mala de viagem e facas, que levou consigo para o quarto. A vítima já não saiu do quarto com vida.

Segundo a PJ, o homem terá desmembrado o corpo da mulher em dez partes, incluindo pés, mãos, pernas, cabeça e dorso. Os membros foram colocados em sacos de plástico e depois na mala de viagem.

A investigação da PJ revelou que na casa-de-banho do quarto de hotel onde os dois estiveram tinha sido encontrada uma grande quantidade de sangue, que tinha sido depois limpo. O ADN do sangue encontrado no quarto correspondia ao ADN da vítima.

As autoridades policiais solicitaram à polícia continental que efectuasse a detenção do suspeito através do mecanismo de assistência policial regional de emergência. As autoridades de Zhuhai prenderam o suspeito de 28 anos durante a manhã de domingo, em Zhongshan. O homem admitiu ter cometido o crime e revelou ainda que roubou dinheiro da vítima depois de ter cometido o homicídio. As causas do crime ainda não são conhecidas.